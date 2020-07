Am 8. Juli hissen viele Städte in Deutschland eine Flagge für eine Welt ohne Atomwaffen. Auch Gotha beteiligt sich.

Gotha. Die Stadt Gotha beteiligt sich am 8. Juli wieder an der deutschlandweiten Aktion „Mayors of Peace“.

Für eine Welt ohne Atomwaffen

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Gotha an dem Bündnis „Mayors of Peace“ und hisst am 8. Juli deren Flagge am Rathaus.

„75 Jahre nach den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki hat sich die Hoffnung der Überlebenden nach einer Welt ohne Kernwaffen noch nicht erfüllt. Wir erinnern mit dem Hissen der Flagge an diesen Wunsch und fordern die Atommächte auf, Verhandlungen zur Abschaffung der Nuklearwaffen zu führen“, sagt Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

