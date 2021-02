Fürsten-Pavillon hat Haube

Am Donnerstagmorgen wurde dem bereits teilweise restaurierten Fürstenpavillon am Bahnhof Reinhardsbrunn die Haube aufgesetzt. Spitze und Wetterfahne folgten.

Am Donnerstagmorgen gehen am Bahnhof Reinhardsbrunn ein Kran der Firma Gade & Wagner Autokrandienst GmbH aus Goldbach Gotha und eine Hebebühne der Dachdecker-Firma Kilian aus Gräfenhain in Position. Mitarbeiter der Zimmerei Marcus Fröhlich aus Ernstroda, einem Ortsteil der heilklimatischen Kurstadt Friedrichroda, prüfen die Befestigung der vier etwa drei Meter tiefen Holzständer. Dann hebt der Kran die neue Turmhaube über das Dach des alten Empfangsgebäudes des Bahnhofs hinweg in gut 16 Meter Höhe zum Dach des schon teilweise restaurierten Fürstenpavillons. Danach wird die Haube, dirigiert von Kilian-Mitarbeitern, am vorgesehenen Platz befestigt.