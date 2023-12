Fußballer aus Waltershausen bekommen Hilfe von ehemaligen Gummiwerkern

Waltershausen. Ehemalige Gummiwerker unterstützen den Fußball-Sportverein Waltershausen mit einer großzügigen Spende. Der stark frequentierte Kunstrasenplatz am Stadion kommt an Grenzen.

Am Donnerstag war es bei Contitech wieder soweit. Im Traditionskabinett zur Geschichte von 200 Jahre Gummiindustrie im Kreis Gotha wurde erneut aus betrieblichen Mitteln und aus dem Buchverkauf ein gemeinnütziger Verein finanziell unterstützt. Ausgewählt wurde diesmal der Fußball-Sportverein Waltershausen (FSV).

Übergabe im Traditionskabinett zur Geschichte der Gummiindustrie

Der Werkleiter Uwe Poddey und der Kabinettleiter sowie Buchautor und ehemalige Gummiwerker Robert Göller übergaben an den sportlichen Leiter Stefan Koch und an den Kassenwart Olaf Schaller einen Scheck in Höhe von 1500 Euro. Uwe Poddey nahm sich ebenfalls die Zeit, um Einzelheiten zum vorgesehenen Projekt zu erfahren. „Die traditionelle Spendenübergabe im Kabinett ist nunmehr schon die vierte“, betonte Poddey.

Am 1. Mai 2011 wurde der eigenständige Verein mit 80 Mitgliedern gegründet, nachdem er sich aus der ZSG „Grün-Weiß“ gelöst hatte. Seither gab es eine erfolgreiche Entwicklung, sowohl in der Vereinsstärke, als auch bei den sportlichen Ergebnissen. So stieg die 1. Mannschaft von der Kreisliga bis in die Landesklasse auf.

Heute trainieren knapp 300 Sportler mit dem stärksten Zuwachs durch zwei Frauenmannschaften, weiterhin acht Nachwuchsmannschaften, eine 1. und eine 2. Mannschaft Herren sowie die Mannschaft Alte Herren.

Stark frequentierter Kunstrasenplatz am Waltershäuser Stadion

Das Training und der Spielbetrieb auf dem stark frequentierten Kunstrasenplatz am Stadion reichen nicht mehr aus, sodass eine Zusatzmöglichkeit auf dem alten Rasenplatz hinter dem Sportlerheim gefunden wurde. Die Stadt hat den Platz an den FSV verpachtet. Er muss jedoch dringend saniert werden, um die Voraussetzungen für den Spiel- und Übungsbetrieb zu gewährleisten. Deshalb sind die Fußballer über die willkommene Spende dankbar und hoch erfreut.

Traditionskabinett zur Entwicklung der Gummiindustrie im Kreis Gotha, 1809-2019, Eisenacher Landstraße 70, Contitech-Verwaltungs- und Sozialgebäude, 4. Etage, Treffpunkt für Einzelpersonen jeweils dienstags 14 Uhr am Empfang. Gruppen können auch außerhalb dieser Zeit nach telefonischer Anmeldung bei der Werkleitung unter Telefon: 03622 / 63 37 12 das Kabinett besuchen.