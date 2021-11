Fußgängerin angefahren und verletzt - Ortsschild angefahren

Gotha Die Meldungen der Polizei für Gotha.

Fußgängerin angefahren und verletzt

Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Kreuzung Kindleber Straße/Oststraße in Gotha. Dabei fuhr ein 69-jähriger Fahrer eines Seat in Richtung Kindleben und wollte in die Oststraße einbiegen. Dabei berührte der Mann mit seinem Fahrzeug eine 30-jährige Fußgängerin, die die Oststraße überqueren wollte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, Sachschaden entstand hierbei nicht.

Gegen Ortsschild und Zaun

Montag gegen 15 Uhr ereignete sich in Gotha ein Unfall auf der Dr.-Troch-Straße von Richtung Kreisverkehr in Richtung B247. Dabei kam ein 78-jähriger Fahrer eines Opel aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte dabei das Ortseingangsschild, sowie mehrere Felder eines angrenzenden Zaunes. Personen wurden nicht verletzt, es entstand unfallbedingter Sachschaden.

