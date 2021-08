Guten Morgen Gackernde Helfer in Nachbars Garten

Wieland Fischer über glitschiges Getier und erste Ernte

Im Garten grünt und gedeiht es. Der Sommerregen wirkt – zwar keine Wunder, lässt aber selbst Gärtner ohne grünen Daumen kleine Erfolge feiern. Die erste Zucchini der diesjährigen Gartensaison ist geerntet, ausreichend für mehr als eine Mahlzeit.

Bemerkenswert außerdem: Der grüne Geschoss ist nicht von Schrecken zerfressen. An der benachbarten Blüte klebt hingegen schon wieder ein Weichtier und verputzt sie. Zum Glück nicht alle.

Womit wir bei einem Hauptthema des diesjährigen feuchten Sommers wären. Der bringt Nacktschnecken zuhauf hervor. So haben die Erdbeeren gelitten und der zarte Salat. Nur um die Tomaten machen sie einen Bogen. Ober der stinkende Brennnesselsud dazu beiträgt?

Was tun gegen die Schneckenplage? Schneckenkorn kommt nicht in Frage. Eher Kaffeesatz oder Sägespäne ums Beet. Das hilft höchstens bis zum nächsten Regen. Wir wär’s mit Tigerschnegel, ebenfalls eine Nacktschnecke, aber der natürliche Feind von Arion vulgaris. Oder abends mit Stirnlampe das glitschige Getier ablesen. Manche gehen dabei martialisch vor. Mir sagt die in Bier eingelegte Kreation zu. Die schmeckt auch Nachbars Enten und Hühner. Die jauchzen nicht vor Freunde, sondern verzehren sie schnatternd und gackernd.