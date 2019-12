Gänse, Enten, Hühner und Tauben: Rassegeflügel in Catterfeld

Lichtdurchflutet ist die Catterfelder Sporthalle am Sonntagmittag, dem 29. Dezember. Auf der Empore stehen Frauen der Vereinsmitglieder des Rassegeflügel-Zuchtvereins und bieten selbstgebackenen Kuchen und Kaffee an. Den lassen sich an den Tischen einige Besucher schmecken. Die Unterhaltungen müssen etwas lauter geführt werden, denn in der Halle klingt das Gurren, Gackern, Schnattern und Krähen von 393 Groß- und Zwerghühnern, Gänsen, Enten und Tauben, die 28 Aussteller aus den Rassegeflügel-Zuchtvereinen (RGZV) Catterfeld und Finsterbergen mitgebracht haben. Die Tiere stehen in 18 Reihen in ihren weitmaschig vergitterten Käfigen. Die Finsterbergen nutzen seit zwei Jahren die Ausstellungsmöglichkeit in der hellen Halle mit. Seit dem sie seit 2012 diesen Ort in Absprache mit der Gemeinde nutzen, nehme die Besucherzahl stetig zu, sagen Vereinsvorsitzender Waldemar Reinhardt und Ausstellungsleiter Reiner Rausch. Seit dem 20. Dezember bereiten die Mitglieder der Vereine die Ausstellung in der Halle vor. Am Samstag waren die Wertungsrichter unterwegs. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Thüringens Thomas Stötzer, Bernd Chalupny (beide aus Erfurt), Maik Eberhardt aus Fröttstädt, Wilfried Cramer aus Leina und Christian Ludwig aus Oberdorla vergaben sechs Mal die Note vorzüglich, das höchste Prädikat und 19 Mal die Note hervorragend. Ganz zufrieden sind Reinhardt und Rausch mit dem Ergebnis nicht. Sie fürchten um die Freude der Jungzüchter am Hobby, wenn es gleich am Anfang schlechte Bewertungen für ihre Tiere gibt. Denn obwohl der Verein in diesem Jahr zwei Mitglieder hinzugewonnen hat, beobachten die beiden einen steten Rückgang über die Jahre. Der Altersdurchschnitt sei hoch. Ihr ältestes Mitglied wird im Februar 90 Jahre alt. der jüngste aktive Züchter, der auch an Ausstellung regelmäßig teilnimmt, ist 33 Jahre alt. Der Rückgang der Anzahl der Zuchtfreunde sei auch ein Grund, der die Vereine bewegt, gemeinsam auszustellen, um die Flächen zu nutzen und den Zuschauer viel zu bieten. Seit 1966 stellt der RGZV Catterfeld regelmäßig aus. Die Mitglieder sind dankbar, die Sporthalle nutzen zu können. Am Montag ist bis 15 Uhr geöffnet und am Abend muss alles wieder weggeräumt sein