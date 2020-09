Galerie Grahn: Aus Schüben und dem Bilderlager

Bad Tabarz. Die Galerie Grahn in Bad Tabarz zeigt in ihrem dritten Herbstsalon einen bunten Blumenstrauß an abstrakter und kraftvoller Kunst.

Das Jahr 2020 ist etwas anders. Die Welt hat sich durch Corona verändert und das Verhalten der Menschen auch. Konstant ist aber die Kunst geblieben. Die Galerie Grahn in Bad Tabarz setzt ihre Konstante fort. Im dritten Herbstsalon geht es bunt, abstrakt, informell und kraftvoll zu.

Hier und da weht es stürmisch auf dem Malgrund. Es treffen sich unterschiedliche Künstler im Salon. Farbiges und Helles treffen aufeinander, Leuchtendes trifft auf Zartes und Feines. Es sind aber nicht nur Farben, die wirken, sondern auch unterschiedliche Techniken. Grafik, Malerei, Zeichnungen, Collagen und Plastiken sind zu sehen. Beim dritten Herbstsalon durchwandert der Betrachter die Kunstgeschichte von Strawalde über Ticha zu Wittig. Der Kunstfreund erlebt das Schöne und das Heitere in vielen Genres, Akt, Figur, Landschaft oder Abstraktes.

Roger Bonnard aus Weimar setzt besondere Akzente mit seinen Arbeiten. Er scheint den Betrachter geradezu zu verführen mit dem Akt in Rot, der unlängst in der Kunsthalle Erfurt hing. Kleine Arbeiten zeigen in spielerischer Manier das Duftige in Struktur, Form und Farbe zeigen, einen Mix aus Zartheit und Expressivität. Unverwechselbar zu erkennen in der Reduktion der Form: A. R. Penck mit seinen kraftvollen Linien im Piktogrammstil. „Aus den Schüben und Bilderlager“ des Galeristen heißt es schließlich. Sind die Arbeiten dann im Licht, erstrahlen sie neu. So sind es auch feine Holzrisse von Werner Wittig. Sie zeigen die Magie dieser Technik, die in der Tat zarte Spuren zeigt.

Informell kommt Max Uhlig in den Raum, verschlungen sind seine Spuren. Verwegen und witzig kommt Gerd Mackensen daher. Auch Gerd Kanz, Gerhard Bergmann, Strawalde, Bernd Zimmer oder Heinz Scharr sind in der Galerie zu entdecken.

Es geht spannungsvoll zu im Salon und jeder Kunstfreund kann etwas für sich entdecken. Blatt für Blatt ergibt sich ein Buket aus Künstlern.

Herbstsalon in der Galerie Grahn, Bad Tabarz, bis Ende November, Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr