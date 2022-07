Die Feuerwehr musste eine brennende Gartenlaube in Gotha löschen. (Symbolbild)

Gartenlaube in Gotha brennt nieder – Hoher Sachschaden

Gotha. Die Feuerwehr in Gotha war fast eine Stunde mit einem Brand beschäftigt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Am Dienstagnachmittag kam es in Gotha zu einem Brand, bei dem eine Gartenlaube ausbrannte, so die Polizei. Im Wiesenweg kämpfte die Feuerwehr 45 Minuten lang gegen die Flammen.

Der Schaden wird laut Polizei 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Für die Ermittlungen zur Brandursache wurde die Kripo hinzugezogen. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.