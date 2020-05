Matthias Schade ruft die Aktion „Helping garden“ ins Leben. Hier steht er am von ihm betriebenen Gasthaus zum Wiesengrund in Gotha-Boilstädt.

Gastronomen im Kreis Gotha sollen sich unterstützen

Wenn die Gaststätten wieder öffnen, wird das nicht ohne besondere Bedingungen gehen. Dessen ist sich auch Matthias Schade, Inhaber des Gasthauses Am Wiesengrund in Boilstädt, bewusst. Bei einem Rundgang durch sein Objekt, dass über einen großen Saal, ein überdachtes „Hochzeitshaus“ und eine Rasenfläche – circa 2000 Quadratmeter – verfügt, war ihm klar, dass er und seine Belegschaft das Einhalten größerer Abstände zwischen den Gästen werden umsetzen können.

Doch er dachte an viele kleine Gaststätten, denen die Gemütlichkeit beengter Platzverhältnisse nun zum Verhängnis werden könnte. So kam er auf die Idee, Teile seiner Fläche bis auf die Betriebskosten unentgeltlich betroffenen Kollegen zur Verfügung zu stellen und nannte sie „Helping Garden“. Es gebe oft zu wenig Platz in der Gastronomie, aber an anderen Stelle viel ungenutzte Fläche, so Schade.

Doch ihm gehe es um mehr. Er wolle neben Gastronomen auch Künstler und Kleinunternehmen ansprechen, also jene, denen zuletzt fast alle Umsätze weggebrochen sind. Er ruft alle Gastronomen mit großen Freiflächen oder Biergärten auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Inhaber kleinerer Gaststätten, die weiterhin nur aus dem Fenster verkaufen können, bittet er, Künstler davor oder im „Helping Garden“ auftreten zu lassen, Spendenbüchsen für sie aufzustellen und so eine Art Patenschaft zu übernehmen. Die Landgastronomie könne so der Gastronomie in beengten Innenstädten helfen. Das gelte auch für Tanzschulen, Musikschulen, Kaffeehäuser, Cocktailbars und kleine Theater, die sich dann nicht mehr dem Vorwurf aussetzen müssten, Menschen zum Zusammenrücken auf engem Raum zu veranlassen.

Helping Garden soll ein Symbol für gegenseitige Unterstützung werden – in Gotha, im Landkreis und darüber hinaus. Deshalb ist Schade froh, Timo Skorzik gewonnen zu haben, der das Projekt unterstützt. Skorzik betreibt im Nebenerwerb das Werbeunternehmen „Your Revenge“ und hat unentgeltlich die Homepage www.helping-garden.de gestaltet. Dort gibt es weitere Infos. Sowohl Helfer als auch Hilfesuchende können sich anmelden. Erste Interessenten habe er schon auf der Liste, berichtet Schade.