Gastwirt aus Waltershausen als Ordensritter

Unauffällig in einer Ecke der Gaststätte Bauernstübchen steht eine blaue Standarte mit der Inschrift „Cordon Bleu du Saint Esprit“. In einer Extra-Zeile ist die deutsche Übersetzung „Orden vom Hl. Geist am blauen Band“ gleich mit eingestickt. Wie hat sich diese festlich wirkende Fahne hierher verirrt?Die Antwort ergibt sich ganz schnell, wenn man Wirt Veit Simmen danach fragt. Er gehört seit dem Jahr 2000 zu diesem Orden, der 1969 in Landau in der Pfalz gegründet wurde, und ist damit das dienstälteste Mitglied in Thüringen.

In der Satzung ist als Zweck des Ordens die Unterstützung völkerverbindender, kultureller und humanitärer Bestrebungen im In- und Ausland und die Förderung der Pflege ritterlicher Traditionen und Tugenden genannt. Daraus ergeben sich als Aufgaben neben anderem die Hilfsleistungen für humanitäre Zwecke, die Unterstützung kirchlicher und sozialer Einrichtungen sowie die Unterstützung von Projekten zur Pflege der Bildung, der Kultur und des Denkmalschutzes.

Im Kapitelrat für Thüringen übt Veit Simmen die Funktion des Zeremonienmeisters aus, er ist hier insbesondere für die Organisation der Aufnahme von Frauen und Männern als neue Ordensmitglieder und für gesellschaftliche Abendveranstaltungen zuständig. Deswegen verwahrt er in seinen Gasträumen auch die Standarte und das Ordensschwert.

Beruflich kann Simmen auf eine Ausbildung zum Agraringenieur und zum Fleischer verweisen. Letzteres kommt ihm sicherlich in seiner jetzigen Tätigkeit zugute. Die Gaststätte befindet sich in einem Haus in Waltershausen, das sich vor dem Klaustor fast in eine Ecke hinein duckt. Das Fachwerkhaus ist im Jahr 1358 zum ersten Mal urkundlich belegt und trug früher den Namen „Schaftshof“.

Simmens Großeltern hatten das Gebäude 1940 gekauft und nach Kriegsende darin einen Milchladen eröffnet. Als 1989 nach der politischen Wende das eher bescheidene Sortiment des Ladens von den Supermärkten „überrollt“ wurde, hatten Simmens Eltern dort erst einen Imbiss, dann eine Gaststätte eingerichtet, die seit nunmehr 20 Jahren von Veit Simmen geführt wird. Die gemütlich eingerichtete Gaststube und auch der kleine Nebenraum lassen noch gut die alten Holzbalken des Fachwerks erkennen.

Und wie dem angepasst liest sich die Speisekarte – bodenständig und der Tradition verpflichtet. Das lässt sich schon bei den Angeboten für den kleinen Hunger, für eine „deftige Wegzehr“ und den Tagessuppen erkennen. Es lässt sich dann als Fortsetzung bei unterschiedlichen Varianten in den Beilagen zu Schnitzel und Rostbrätl finden. Auch Salate sind selbstverständlich erhältlich, mit zusätzlichen Gerichten ist auch an die Vegetarier (oder an alle, die es mal ohne Fleisch mögen) gedacht. Hausgemachte Thüringer Bratwurst, Gulasch, Rinderroulade und Schwarzbierfleisch ergänzen diesen Trend des Herzhaften, bei dem eine dem Waltershäuser Bürgermeister Brychcy gewidmete, mit Gehacktem gefüllte Spezialroulade ins Auge fällt.

Eine weitere Besonderheit stellen die Gerichte aus Pferdefleisch dar, als Gulasch, Roulade oder Sauerbraten, und mit den klassischen Beilagen Thüringer Klöße und Rosenkohl oder Apfelrotkohl serviert.

Das hausgebackene Kuchenangebot kann schon mal wechseln, fest in der Speisekarte sind aber diverse Eisbecher vermerkt. So überrascht das „Bauernstübchen“ also nicht nur mit einer ganz eigenen Geschichte, sondern auch mit einer charmant-abwechslungsreichen Küche.

Zur Sache: Restaurant und Café „Bauernstübchen“, Hauptstr. 69, 99880 Waltershausen. Tel. (03622) 902252, Mobil (0162) 2739160. Täglich geöffnet ab 11 Uhr; mit offenem Ende. E-Mail: bauernstuebchen-simmen@ t-online.de