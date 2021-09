Am Wiesengrund wird in Oktoberfest-Manier gefeiert (Symbolbild).

Gaudi am Wiesengrund in Boilstädt

Gotha. Wer am Samstag im Eventpavillon in Boilstädt dabei sein will, muss Karten vorbestellen.

Die Oktoberfestzeit wird im „Eventpavillon“ am Wiesengrund gefeiert: am Samstag, 2. Oktober, 18 Uhr, erwartet Gäste dort eine zünftige Gaudi mit DJ René Willing, der alpenländische Klänge spielt. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Tickets müssen vorbestellt werden unter Telefon: 0177/5514361 oder per E-Mail unter info@wiesengrund-gotha.de.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.