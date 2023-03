Gedanken zum Frühlingserwachen in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Der Bad Tabarzer Kneipp-Verein veranstaltet am 29. März in der Gemeindebibliothek einen Vortrag über das Frühlingserwachen.

Gedanken zum Frühlingserwachen will die Referentin Sabine Schiering am Mittwoch dieser Woche, dem 29. März, interessierten Besuchern in Bad Tabarz näherbringen. In einem Vortrag will sie ab 18 Uhr in der Gemeindebibliothek am Theodor-Neubauer-Park in Bad Tabarz Wissenswertes zu diesem Thema vorstellen.

Die Veranstaltung wird vom ortsansässigen Kneipp-Verein organisiert. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen.