Gedenkstein im Tambach-Dietharzer Forst wieder hergerichtet

Die Pyramide am „Gespring“ kündet von der Erbauung der Wasserleitung nach Gotha.

Tambach-Dietharz. Die Quelle „Gespring“ im Tambach-Dietharzer Forst wurde wieder hergerichtet.

Vier Quellen im Tambach-Dietharzer Forst dienten vor dem Bau der Talsperre der Wasserversorgung der ehemaligen Haupt- und Residenzstadt Gotha mit damals 30.000 Einwohnern. Diese Quellen wurden angezapft und das Wasser mittels Holzröhren in den neun Kilometer entfernten Hochbehälter auf den Hirzberg geleitet. Eine dieser Quellen war der „Gespring“, dessen Wasser seit 1873 über die erste Fernwasserleitung Thüringens nach Gotha floss. Seit dem Talsperrenbau entwässert dieser in den Gothaer Stauweiher.

Der damalige Leiter des Gothaer Wasserwerks Hugo Mairich hatte die Pläne für die Wasserversorgung erarbeitet. Sein Plan, weitere Quellen an die Wasserversorgung anzuschließen, ließ sich nicht realisieren. So schlug er der Gothaer Stadtverwaltung den Bau des „Stauweihers“ vor. Im September 1902 begannen die Bauarbeiten. Nach drei Jahren Bauzeit und Kosten von rund 900.000 Reichsmark konnte die Talsperre im Oktober 1905 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Das Staubecken versorgt die Gothaer Bevölkerung bis heute mit Trinkwasser.

Pyramide wieder instandgesetzt

Am Standort der „Gespring-Quelle“ wurde 1873 eine Pyramide errichtet. Viele Jahre war das Umfeld verwahrlost, bis sich Egon Stötzer (parteilos), ehemaliger Bürgermeister von Tambach-Dietharz, der Fläche annahm. Er setzte vor ein paar Wochen die Pyramide instand (Bild). So ist das Areal zu einem idyllischem Fleckchen geworden.

Das Rauschen der Quelle zeugt heute noch von deren Ergiebigkeit. Der 76-Jährige hat eine ganze Reihe von Quellen im Forst neu gefasst, darunter die Apfelstädt-Quelle.