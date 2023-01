Guten Morgen Gotha Gefiederte Gourmets am Vogelhaus

Conny Möller hat ihren Spaß mit einem Buntspecht, der bei ihr regelmäßig ans Futterhaus kommt.

Seit geraumer Zeit klopft es bei mir regelmäßig an die Balkontür. Ein seltener Gast macht sich dort am Futterhaus zu schaffen. Mittlerweile kommt der schwarz-weiß-rote Geselle regelmäßig mehrmals am Tag, um sich seinen Schnabel mit Nüssen vollzustopfen. Dann geht es ab zum nächsten Baum, wo er sein Futter genüsslich verspeist.

Bisher besuchten mich in den Wintermonaten Schwärme von Spatzen, Meisen und Amseln. Ab und zu war auch mal ein Kleiber mit von der Partie, aber ein Buntspecht bisher noch nie. Scheinbar hat sich in der Vogelwelt herumgesprochen, dass es bei mir kleine Spezialitäten gibt. Fritz, so habe ich den bunten Specht getauft, liebt besonders Erdnüsse. Die haben auch die anderen gefiederten Freunde gern.

Es hat eine Weile gedauert, bis ich die richtige Mischung für die Vögel gefunden habe, denn Meisenknödel oder -ringe sind bei meinen Piepmätzen nicht beliebt. Auch Sonnenblumenkerne lassen sie liegen. Während Amseln auf Rosinen scharf sind, lieben die anderen gehackte Nüsse. Es sind eben kleine Gourmets.