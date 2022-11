Geflügelschauen im Landkreis Gotha

In der GutsMuths-Gedächtnisturnhalle gibt es am Wochenende eine Geflügelschau zu sehen, zeitgleich auch in Ernstroda im Kultursaal.

Gotha. Rassegeflügelzüchter stellen am 3. und 4. Dezember 2022 in Schnepfenthal und in Ernstroda aus.

Am Wochenende, 3./4. Dezember, gibt es Geflügelschauen in Schnepfenthal und Ernstroda. Der Kleintierzuchtverein Schnepfenthal-Rödichen richtet in der GutsMuths-Gedächtnisturnhalle seine Ausstellung mit dem Nachbarverein Wahlwinkel aus, teilt Roland Kerst mit. Etwa 200 Tiere werden gezeigt. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

Die Geflügelzuchtvereine von Ernstroda und Friedrichroda laden zur gleichen Zeit nach Ernstroda ein. Ihre Ausstellung wird am Samstag, 3. Dezember, 10 Uhr, im Kultursaal, Schönauer Straße, eröffnet.

In beiden Ausstellungen werde auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. In Schnepfenthal gibt es außerdem wieder eine Tombola.