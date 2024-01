Geflügelzüchter im Kreis Gotha atmen zum Jahreswechsel auf

Winterstein/Schnepfenthal Wintersteiner präsentieren traditionelle Geflügelschau im „Meisenstein“. Schnepfenthäler nutzen wieder GutsMuths-Halle.

Bei den Rassegeflügelzüchtern des Emsetals sowie in Schnepfenthal/Waltershausen herrscht zum Jahresende große Erleichterung. Sie mussten ihre traditionellen Ausstellungen nicht absagen. In Winterstein konnte sie sogar wieder am angestammten Termin zu Silvester und am Neujahrstag im Gasthaus Meisenstein durchgeführt werden. Die Schnepfenthäler nutzten Tage zuvor die GutsMuths-Halle.

„Für uns ist es nach drei Jahren wieder die erste Ausstellung“, freuen sich Sabine Möller und Manfred Hellmann vom Verein Winterstein und Umgebung. Zuerst hatte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann die Geflügelpest. Beim ersten Mal, im Corona-Jahr 2020, sei die Absage Heiligabend ins Haus geflattert, erinnert sich der Vereinsvorsitzende und langjährige Preisrichter. Umso so größer sei die Freude nun.

Der Zulauf ist wieder enorm. Silvester herrschte im „Meisenstein“ ständiges Kommen und Gehen, um die 210 Tiere zu sehen. Davon sind elf als vorzüglich, zwölf als hervorragend von den Preisrichtern eingestuft worden. Das sei eine hervorragende Quote, stellt Hellmann fest.

Freudenmomente nach Corona und Geflügelpest

Im Vergleich zu den letzten Ausstellungen seien es aber weniger Tiere. Auch die Zahl der Mitglieder habe abgenommen, einige von ihnen sind verstorben. Der Wintersteiner Verein zähle aktuell 21 Mitglieder. Nur etwa die Hälfte stelle auch Tiere aus.

Hellmann lobt das Engagement von Ausstellungsleiterin Steffi Möller: „Ohne sie läuft nichts.“ Die gebürtige Ruhlaerin züchtet seit 2012 Hühner. „Auf unserem Lagenplatz war noch eine Ecke frei“, erinnert sie sich an die Anfänge. Auf Hellmanns Anraten habe sie sich der Rasse Mechelner, gesperbert angenommen. „Dass das dann solche Formen im positive Sinn annimmt, damit habe ich nicht gerechnet“, stellt Hellmann fest. Der Vereinsvorsitzende hat sich in den letzten Jahre Zwerg-Kaulhühnern zugewendet. Sein Leben lang, wie er sagt, halte er außerdem Thüringer Barthühner und Zwergbarthühner. Das erfolgreich.

Kornelia und Roland Kerst sowie Marcus Geisenhainer (von links) gehören zu den Preisträgern der Schau in Schnepfenthal. Foto: Wieland Fischer

Eine ansehnliche Ausstellung haben auch Schnepfenthäler präsentiert. Für eine der besten Sammlungen ist Marcus Geisenhainer für seine französische Rouenenten ausgezeichnet worden. Außerdem Roland und Kornelia Kerst, die Warzenenten und Zwergwyandotten halten sowie Trommeltauben und Zwergkaninchen. Moritz Krüger ist für Plymouth-Rock-Hühner ausgezeichnet worden. Insgesamt gab es 130 Tiere zu sehen. In früheren Jahren waren es derer 300 bis 400, erinnert sich Roland Kerst gut.