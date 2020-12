Gegen nächtliche Ausgangssperre verstoßen - Briefkästen gesprengt

Gegen Corona-Verordnung verstoßen

Fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren hat die Polizei am 23. Dezember gegen 23:30 Uhr auf einer Wiese in der Gothaer Parkallee angetroffen. Ein Zeuge hatte die Polizei zuvor informiert, dass dort mehrere Jugendliche trotz Ausgangsverbots Alkohol konsumierten. Auf Grund der Verstöße gegen die Corona-Auflagen gab es Ordungswidrigkeitenanzeigen.

Briefkästen gesprengt

Unbekannte sprengten in der Nacht zum 24. Dezember zwei Briefkästen einer Schule in der Straße Am Schwimmbad in Warza. Tatzeit war gegen 1.30 Uhr und der Sachschaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0301737.

Kellerbox aufgebrochen

Zu einer aufgebrochenen Kellerbox wurde die Gothaer Polizei am Mittwoch in die Von-Zach-Straße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Täter das Vorhängeschloss des Kellerraums aufgebrochen, um in diesen zu gelangen. Entwendet wurde nichts. Für Zeugen: Tel.: 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer: 0301487/2020.

Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum vom 23. zum 24.Dezember in der Gothaer Arndtstraße von einem Audi beide Kennzeichentafeln entwendet. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0301795/2020.