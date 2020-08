Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gehaltsplus für trauernde Familie im Kreis Gotha

Die Jahressumme der gesetzlich beschlossenen Diätenerhöhung für Landtagsabgeordnete spendet die SPD-Landtagsfraktion komplett an gemeinnützige Vereine im jeweiligen Wahlkreis. Im Kreis Gotha profitiert der Verein Helping Angels von der Spende in Höhe von 1400 Euro.

Die helfenden Engel, wie sich der Vereinsname übersetzt, unterstützen für gewöhnlich schwer kranke Menschen dabei, ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. In diesem Fall soll die Spende jedoch verwendet werden, um den Hinterbliebenen eines an Krebs verstorbenen Familienvaters zu helfen.

„Die junge Familie war durch die Corona-Krise und nachfolgende Kurzarbeit sehr betroffen und will ein würdevolles Begräbnis gewährleisten, das derzeit ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigt“, sagt Matthias Hey, SPD-Landtagsabgeordneter aus Gotha. Mit seiner Spende will er diesen letzten Wunsch unterstützen. Er bittet ebenso wie der Vereinsvorstand um Verständnis, das keine weiteren Details bekanntgegeben werden.

Am Freitag erfolgte die symbolische Übergabe an Christian Korff, Vereinsvorsitzender der Helping Angels in Gotha. Er werde für die Übermittlung der Summe an die Familie sorgen, heißt es.