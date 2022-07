Geht’s noch? – Eine Frage für das ganze Leben

Wigbert Scholle ist Pfarrer in der katholische Kirchgemeinde St. Bonifatius in Gotha (Archiv-Foto).

Pfarrer Wigbert Scholle schreibt über das Motto der Religiösen Kinderwoche, die in Ostdeutschland eine lange Tradition hat.

Ich bin gerade von unserer diesjährigen RKW zurückgekommen.

RKW heißt in Langform „Religiöse Kinderwoche“ und ist ein Ferienprojekt, das es schon seit tiefster DDR-Zeit in fast allen katholischen Gemeinden in der ostdeutschen Diaspora gibt. Schon seit dem Jahr 1961 sind diese Kinderwochen eine feste Tradition. In Abgrenzung zur damaligen sozialistischen Erziehung stand vor allem die Glaubensbildung im Vordergrund. Religionsunterricht war ja in der Schule verboten. Doch von Anfang an ging es um weit mehr.

Nicht nur Wissensvermittlung war ein Ziel der RKW, sondern auch das Erleben einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die miteinander freiwillig eine Woche Ferien genossen. Und das prägt die RKW bis heute.

In diesem Jahr beschäftigte sich die Religiöse Kinderwoche mit dem ökologischen Zustand unserer Erde. Ein interessantes Thema. Sind wir doch alle verantwortlich für das Geschenk der Schöpfung. Und wo das Geschenk in den Blick kommt, da ist auch der Geber, also Gott, zu finden.

Besonders interessant fand ich das Motto. Es lautet: „Geht´s noch?“ Kurz und knackig (nur zwei Wörter), einprägsam (weil bekannte Redensart) und auch doppeldeutig (es kann ein Vorwurf und eine echte Frage sein): So mag ich es.

Zum einen kann man „Geht’s noch?“ sehr sarkastisch meinen und auch entsprechend betonen.

Es ist dann keine Frage, sondern die Feststellung, dass man mit der Denk- und Handlungsweise des anderen gar nicht einverstanden ist.

Und das ist eine Erfahrung, die wir alle schon mal gemacht haben. Gerade, wenn wir auf den Zustand unserer Natur, ja unsere Welt mit all den Kriegen und Katastrophen schauen, wer will da nicht sarkastisch den Mächtigen dieser Welt entgegenrufen: „Geht’s noch?“ „Habt ihr den Schuss nicht gehört.“ „Hört auf mit dem Wahnsinn und kommt endlich zur Besinnung.“

„Geht´s noch?“ kann aber nicht nur sarkastisch gemeint sein. „Geht´s noch?“ kann eine echte und ernst gemeinte Frage sein, die keinen Gegensatz aufzeigen will, sondern echtes Interesse.

„Geht´s noch?“ kann eine Frage sein, die dem anderen Hilfe anbietet. „Geht es noch?“ „Hast du noch genug Kraft?“ „Brauchst du meine Hilfe?“

Und auch das gehört zu unserem menschlichen Erleben. Wir alle brauchen immer wieder Menschen an unserer Seite, die echtes Interesse an uns haben.

Wir alle brauchen Menschen, die uns ihre Hilfe anbieten, wenn wir Hilfe brauchen. Wir alle brauchen Menschen, die sich in den frohen Stunden mit uns freuen.

„Geht’s noch?“ – das ist also nicht nur ein Motto für eine Religiöse Kinderwoche. „Geht’s noch?“ – das ist auch eine wichtige Frage für das ganze Leben.

Wigbert Scholle ist der Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde St. Bonifatius in Gotha