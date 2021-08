Geistliches Wort aus Sonneborn: Hiob bewies Gottvertrauen

Alexander Caesar ist Pfarrer in Sonneborn (Archiv-Foto).

Pfarrer Alexander Caesar schreibt über Katastrophen und die Frage nach dem Warum.

An diesem Wochenende lässt uns Gott oder das Universum scheinbar „zufällig“ das Gleichnis „vom Hausbau“ zu Ohren kommen (Mt 7, 24-27). Wir hören von einem klugen und einem törichten Mann. Einer baut sein Haus auf Fels und einer auf Sand. Als nun der Platzregen und der Wind kommen, bleibt das Haus auf dem Felsen stehen, das andere fällt in sich zusammen.

Ich kann nicht einschätzen, wie es um die Fundamente der Häuser in den Flutgebieten bestellt war. Inmitten der Katastrophenbilder wirkt das Gleichnis sarkastisch. Doch es ist ein Bild, das über die Materie hinaus weist. Sowohl die Krisen als auch die Möglichkeiten aller Menschen liegen in der Bibel begründet in der Bodenbeschaffenheit ihrer Herzen.

Oftmals dann, wenn Menschen mit dem „Nichts“ konfrontiert werden, beginnen sie wieder nach Gott zu fragen. Eine Chance, vielleicht für alle Menschen!? Gelingt es uns, unser Leben in Dankbarkeit zu führen, im Bewusstsein auch um die Unverfügbarkeit von Glück und Gottes Segen in guten Zeiten? Oder gewöhnen wir uns an Selbstverständlichkeiten und damit daran, dass Gott überflüssig sei?

Ich sehe, wie Menschen im Angesicht des Nichts ganz unterschiedlich agieren. Die einen packen an. Andere geben die Verantwortung ab und kritisieren das Vorgehen. Wozu? Zu Recht? Ich sehe mich nicht in der Lage, eine Einschätzung zu treffen. Und unter den Betroffenen – da sind die einen machtlos und attackieren Helfer. Andere wenden sich um und richten ihre Herzen wieder auf Gott aus. Plötzlich ist sie wieder da: Die Frage nach Gott, dem „Warum?“ und nach Gottes Barmherzigkeit.

Die Gesamtkrise unserer Zeit ist eine Erfahrung, die im Buch Hiob eine Antwort findet. Dort ist eingangs von einer Wette zwischen Gott und dem Teufel zu lesen, doch im Verlauf erklärt Gott die Frage nach dem „Warum“ für gescheitert. Er ruft in Erinnerung, dass er das einzige Fundament ist, das wirklich trägt, von Anfang an, gerade dann, wenn irdische Häuser und Werte im Nichts verschwinden. Ihn soll Hiob, ihn sollen wir jetzt hören und dann wird er uns tragen, auch durch das Nichts.

Ich lade Sie ein, vor allem ab Kapitel 40 im Buch Hiob nachzulesen. Das einzige, was uns nicht weiterbringt, ist es, untätig zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass das schon jemand anders für uns richten wird. Hiob setzt sich ein und bekommt am Ende alles doppelt zurück.

Vielleicht ist das Gottes Form von Sarkasmus, mit der ich persönlich sehr gut leben kann, in jeder Krise.

