Geld allein kann Glück nicht schenken

Pastorin Anette Denner aus Seebergen spricht im Wort zum Sonntag über das Glück, in Deutschland zu leben.

Kürzlich beim Konzert auf Schloss Friedensstein hatte es Jan Joseph Liefers allen Besuchern genau vorgerechnet: In Deutschland geboren zu werden ist wie ein Fünfer im Lotto. Ich habe mir all die Zahlen seiner Berechnung im Blick auf die Weltbevölkerung nicht gemerkt, aber diese Aussage geht mir immer noch nach: Es ist ein großes Glück hier und jetzt zu leben. Angesichts weltweiter Armut ist unser Leben hier wie ein Fünfer im Lotto! Spüren Sie dieses Glück?

Ein Fünfer im Lotto, das ist doch wie ein unvorstellbarer Glücksregen! Da muss doch was zu spüren sein! Sie, die Sie diese Zeilen jetzt lesen, Sie haben dieses Los mit dem Hauptgewinn gezogen! Spüren Sie dieses Auserwähltsein, diesen unbeschreiblichen Gewinn, hier und jetzt zu leben? Nun, wenn ich an so manches Gespräch zurückdenke, da höre ich eher Last und Sorge von Menschen heraus. Von wegen Gewinn oder Glücksgefühl! Da scheinen eher Verlustängste zu wachsen. Manche politischen Entscheidungen der letzten Monate haben dazu geführt, dass viele Menschen sich um ihre Zukunft sorgen. Alte vertraute Sicherheiten scheinen verloren zu gehen. Und ein „weiter so“ in vielen Bereichen unseres Lebens scheint nicht mehr zu gehen… Wie kann ich damit leben?

Anregung zum Weiterdenken finden wir wahrhaftig in der alten Bibel. Da heißt es im Wochenspruch der vor uns liegenden Woche: „Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“ (Luk.12, 48b)

Das klingt erst mal nicht so tröstlich. Oder was lösen diese Worte bei Ihnen aus? Mich locken diese Worte, mal wieder zu fragen: Was ist dir anvertraut? Was ist dir gegeben? Fällt Ihnen dazu etwas konkret ein? Nehmen Sie sich ruhig einmal Zeit, schreiben Sie es sich vielleicht sogar auf, damit es deutlicher wird, was mir da alles gegeben ist. Genau jetzt!

Mag sein, dass das, was sie jetzt an konkreten Beispielen gefunden haben, sich nicht gerade wie der Fünfer im Lotto anfühlt. Oder vielleicht doch?

Wir wissen doch längst, dass Geld allein Glück nicht schenken kann. Viel mehr zählen Freunde oder aufmerksame Mitmenschen, die Freud und Leid miteinander teilen. Und was für ein Glücksgefühl schenkt das Gebrauchtwerden! Vom fröhlichen Geben und verantwortungsvollem Nehmen lebt Gesellschaft. Schlimm wird es letztlich für alle, wenn dies aus dem Gleichgewicht gerät. Darum sind wir gut dran, uns immer wieder zu fragen: Was kann ich beitragen, damit auch andere Menschen sich in dieser Welt gut aufgehoben fühlen können. Das wäre ein Gewinn, der noch weiter reicht als ein Fünfer im Lotto.

Anette Denner ist Pastorin des Kirchspiels Seebergen