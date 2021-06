Geld für die Gothaer Ortsteile

Gotha. Ortsteilräte entscheiden darüber, wofür die Mittel verwendet werden.

3800 Euro für Uelleben, 4100 Euro für Boilstädt, 7000 Euro für Sundhausen und 26.300 Euro für Siebleben – so viel steht den Ortsteilen der Stadt Gotha laut Thüringer Kommunalordnung zu, die 5,16 Euro pro Einwohner und Jahr vorschreibt. Nachdem die Haushaltssatzung der Stadt Gotha für dieses Jahr in Kraft getreten ist, dürfen die Ortsteile ihre finanziellen Mittel nun auch abrufen, mit denen sie Projekte unterstützen können. Der jeweilige Ortsteilrat entscheidet darüber, wofür das Geld in den Ortsteilen verwendet werden soll. Die Mittel sind für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke sowie zur Pflege und Durchführung von Veranstaltungen des Brauchtums, der Heimatpflege und der Förderung und Entwicklung des kulturellen Lebens nutzbar.