Geld für Vereinshaus des Kleingartenvereins Gräfentonna

Linken-Abgeordneter Sascha Bilay (links) überreicht einen Spendenscheck an Vereinsvorsitzenden Maik Döpping vom Kleingartenverein Gräfentonna.<br/>

Gräfentonna. Eine Spende für die Sanierung des Vereinshauses hat der Kleingartenverein Gräfentonna von Linken-Abgeordneten Sascha Bilay erhalten.

Eine Spende in Höhe von 400 Euro überreichte Linken-Abgeordneter Sascha Bilay an den Kleingartenverein Oberried in Gräfentonna. Das Geld stammt aus der Diätenerhöhung für Landtagsabgeordnete. „Wir wollen damit nicht nur das ehrenamtliche Engagement des Vereins unterstützen, sondern auch den Klimaschutz fördern“, sagt Bilay.

Die Spende fließt in die Sanierung des Vereinshauses. Der Kleingartenverein will dort künftig seine Versammlungen abhalten.