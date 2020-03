Geld in Drogen investiert. Prozess vor Amtsgericht Gotha

Schon mehr als 0,5 Gramm Crystal Meth in der Tasche zu haben, ist strafbar. Der Angeklagte hatte gleich 12,4 Gramm dabei. Da drängt sich der Ermittlungsbehörde sogleich der Gedanke auf, einen Händler geschnappt zu haben. Doch das ist in diesem Fall nicht bewiesen. Der 38-Jährige hatte die Menge erworben, um für sich ein Depot anzulegen, aus dem er sich bedienen konnte. Immerhin konsumiert er seit seinem zwölften Lebensjahr Drogen. Das schafft Gewöhnung. Der Körper verlangt immer mehr, damit der gewünschte Effekt eintritt. Kaufen konnte sich der Angeklagte die Menge, weil er in der Spielothek Glück gehabt hatte. So blätterte er, ohne einer geregelten Arbeit nachzugehen, mir nichts dir nichts über 750 Euro für den Stoff hin.

Rückblickend hat er in der Tat Glück gehabt, allerdings nicht wirklich beim Spiel. Weil der Mann sich in einem Hauseingang an einem Fahrrad zu schaffen machte, glaubte die Polizeistreife, dass da vielleicht ein Dieb am Werke war. Die Kontrolle ergab zwar, dass dem Angeklagten das Rad gehörte, offenbarte aber auch die nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln. Gerade mal vier Wochen davor war er vom Amtsgericht Gotha eben wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Das er nun erneut so kurz danach auf dem gleichen Gebiet straffällig wurde, führte ihn, nach Bewährungswiderruf, vor einem dreiviertel Jahr geradewegs ins Gefängnis. Dort hat er nicht nur den Drogen entsagt, sondern sich auch therapeutische Hilfe gesucht. Ein Drogentest im Vorfeld des Prozesses verlief negativ. Hinter Gittern geht der Mann einer geregelten Arbeit nach, näht in der Schneiderei der Justizvollzugsanstalt T-Shirts und macht das, so bekundet er in der Verhandlung vor dem Gothaer Amtsgericht, mit viel Spaß. Außerdem erarbeitet er sich so die finanziellen Mittel, seine diversen Geldstrafen abzuleisten.

Verteidigung und Anklage akzeptieren Urteil des Schöffengerichts

Das und seine Einlassung vor Gericht sind Pluspunkte, auch für die Staatsanwältin. In ihrem Plädoyer geht sie darauf ein, dass der Angeklagte bereits bei zwei Therapien gescheitert ist. Eine brach er selbst ab. Bei der zweiten wurde er nach Hause geschickt, weil er die Regeln missachtete. Viel schwerer wiegen für den Angeklagten jedoch seine Vorstrafen. Der Bundeszentralregisterauszug listet 16 Verurteilungen auf: Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Erschleichen von Leistungen und immer wieder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. All das und die Menge der bei ihm sichergestellten Drogen, lassen aus Sicht der Anklage nur eine Freiheitsstrafe zu. So beantragt die Staatsanwältin, ihn für ein weiteres Jahr und sechs Monate hinter Gittern zu lassen. Eine Bewährungsstrafe ist für sie ausgeschlossen.

Der Verteidiger sieht ebenfalls die positiven Seiten seines Mandanten und hebt hervor, dass dieser bei der Polizeikontrolle, die den Stein ins Rollen gebracht hat, sich sehr kooperativ zeigte und auch den Namen seines Lieferanten preisgab. Für ihn reichen ein Jahr und zwei Monate folglich als Strafe völlig aus. Auch möchte er, dass der Angeklagte erst seine Therapie beendet, ehe die Strafe wirksam wird. Sollte diese erfolgreich sein, könnte die Strafe doch noch einmal zur Bewährung ausgesetzt werden, hofft der Anwalt.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Wera Luckhardt zieht sich zur Beratung zurück. An deren Ende verkündet die Richterin eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, ohne Bewährung. Außerdem muss der Angeklagte die Kosten des Verfahrens tragen. Über die Zurückstellung der Strafvollstreckung zugunsten der Therapie entscheidet Wera Luckhardt auf Antrag der Verteidigung. Diese und auch die Anklage nahmen das Urteil an. Somit ist es rechtskräftig.