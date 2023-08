Gemäldeverkauf in Gotha für Ukrainehilfe

Gotha. Renommierter Kunstmaler fertigt vom 9. bis 22. September in Gotha Porträts auf Wunsch an. Zugleich stellt er in der Orangerie aus. Und die Ukrainefreunde Gotha blicken auf ihr 30-jähriges Bestehen.

Der Verein Ukrainefreunde Gotha organisiert momentan anlässlich seines 30-jährigen Bestehens und mit Bezug zum russischen Überfall und den andauernden Krieg in der Ukraine eine Ausstellung in der Orangerie Gotha. Das Kunstprojekt soll von Samstag, 9. September, bis zum Freitag, 22. September, im Orangenhaus zu sehen sei, teilt Kuratorin Beate Aé-Karguth mit.

Am 1. April hatten die Ukrainefreunde Gotha einen weiteren humanitären Transport für die Ukraine beladen und in die Region Tscherkassy geschickt. Foto: Dietrich Wohlfarth/Archiv

Der Vatikan bewahrt ein Porträt Kulagins auf

Die Ausstellung solle einerseits die Arbeit des Vereins für die Ukraine würdigen sowie Gemälde des bekannten Porträt- und Landschaftsmalers Andrej Kulagin zeigen. Seine Werke seien nicht nur in der Ukraine, sondern weit über ihre Grenzen hinaus angesehen. Eines der Porträts von Kulagin werde im Vatikan aufbewahrt, Landschaften schmückten die Büros der Präsidenten verschiedener Staaten und herausragender Persönlichkeiten. Aber Andrej Kulagin ist nicht nur ein professioneller Künstler, sondern auch Theologe, Autor einer Reihe grundlegender Bibelstudien und Psychologe.

Der Künstler werde während der zweiwöchigen Ausstellung mit einem zeitweiligen Atelier vor Ort in der Orangerie Gotha sein und für die Besucher die gewünschten Porträts oder Ansichten malen. Er werde sich dabei über die Schulter schauen lassen. Besucher können ihr eigenes Porträt oder ein ausgestelltes Gemälde für ihre Familie, ihre Kinder, ihr Unternehmen oder einfach für ihren Lieblingsmenschen erwerben. „Es ist eine ganz konkrete persönliche Möglichkeit, der Ukraine jetzt zu helfen“, so Beate Aé-Karguth. Die Besucher könnten Porträt sitzen oder sich ein spezielles persönliches Gemälde wünschen. Auch die ausgestellten Gemälde würden verkauft. Der Erlös sei für Menschen mit Behinderung in der Ukraine bestimmt.

Die 550 Weihnachtspäckchen aus Gotha kamen 2022 auch dem Christlichen Waisenhaus Dumantsy zu gute, wie die Bescherung im Kinderhaus zeigt. Foto: Igor Shlonchak/Archiv

Es werde auch die Möglichkeit bestehen, über die aktuelle Situation in der Ukraine zu sprechen und sich mit dem Künstler auszutauschen. Jeden Tag werde es von 17 bis 18 Uhr eine Happy Hour mit Musik, Getränken und guten Gesprächen geben. Beim Ausrichten der Ausstellung seien in Gotha lebende Ukrainer ebenfalls einbezogen. Alle Beteiligten bis zu den Aufsichten, Übersetzern und Musikern arbeiten ehrenamtlich, erklärt Beate Aé-Karguth. Das Projekt werde vom Land Thüringen, der Stadt Gotha, dem Landkreis Gotha sowie weiteren Sponsoren unterstützt.

Geöffnet ist an Wochentagen von 14 bis 19 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.