Gemeinde Drei Gleichen baut Wasserwehr auf

Wandersleben. Sie wird in die Feuerwehr integriert. Schulung und neue Ausrüstung sind vorgesehen.

Als im Juni dieses Jahres alle Ortsteile der Gemeinde Drei Gleichen von Starkregen und in der Folge von Überschwemmungen betroffen waren, da wurden auch Sandsäcke gebraucht. Um diese kleinen Bollwerke gegen das Wasser zu füllen, haben sich die freiwilligen Feuerwehrleute bisher mit einem Warnkegel beholfen. Durch dessen abgeschnittene Spitze konnten sie den Sand in die Säcke rieseln lassen.

Das soll sich schon bald ändern. Denn die Gemeinde baut gerade eine Wasserwehr auf und kann dafür Fördermittel für Ausrüstung nutzen. Ein Wunsch ist es, davon eine Fülleinrichtung für Sandsäcke zu kaufen, die die Arbeit erleichtern würde.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Überschwemmungen vom Juni sind aber nicht allein der Grund, dass wir eine Wasserwehr vorbereiten. Das Thema beschäftigt uns schon länger“, sagt Christoph Hallmann. Er ist Ortsbrandmeister der Gemeinde Drei Gleichen und koordiniert die Arbeit aller acht Ortsteil-Wehren in Cobstädt, Grabsleben, Großrettbach, Günthersleben, Mühlberg, Seebergen, Wandersleben und Wechmar.

Christoph Hallmann ist Ortsbrandmeister der Feuerwehren der Gemeinde Drei Gleichen. Foto: Conny Möller

Feuerwehrsatzung muss für die neue Einheit überarbeitet werden

„Die Apfelstädt ist vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz als Hochwasser-Risikogewässer eingestuft, und etliche der gefährdeten Gebiete liegen in unserer Gemarkung“, erläutert Christoph Hallmann. Eine Wasserwehr könne als separate Organisation nur mit freiwilligen Helfern oder aber in Kombination mit der Feuerwehr gegründet werden. „Wir wollen unsere Wasserwehr in der Feuerwehr integrieren, weil wir ohnehin bei Unwettern ausrücken. Im Einsatzfall können Bürger, die dafür Interesse zeigen, dann zusätzlich hinzugezogen werden“, so der Feuerwehrchef.

Um diese neue Organisation rechtssicher zu machen, werde gerade die Feuerwehrsatzung der Gemeinde angepasst. Sei sie dann in neuer Form vom Drei-Gleichen-Gemeinderat beschlossen, könne die Wasserwehr ihre Arbeit aufnehmen.

Nichtsdestotrotz werde bereits viel für die neue Einheit vorbereitet. „Fördermittel wollen wir nicht nur fürs effizientere Abfüllen von Sandsäcken, sondern auch für eine weitere Schmutzwasserpumpe und für ein Beleuchtungs-Set sowie für einen Nass-Sauger beantragen“, kündigt Christoph Hallmann an. Diese Ausrüstung für die Wasserwehr werde dezentral in den Ortsteil-Wehren verteilt, und der jeweilige Gerätewart kümmere sich dann darum. Nur die Sandsack-Füllanlage inklusive der Hüllen und dem Sandlager komme an einen zentralen Ort.

„Für November haben wir außerdem eine zweitägige Grundlagenschulung zu einer Wasserwehr geplant“, erklärt der Ortsbrandmeister. Daran sollen Führungskräfte der Feuerwehr teilnehmen, die dann als Multiplikatoren die Mitglieder ihrer Ortsteilwehr weiterbilden. „Es werden aber auch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und unseres Bauhofes dabeisein, denn wir müssen ja im Schadensfall zusammenarbeiten – wie bisher auch schon.“

Erarbeitet werde zudem ein Hochwassergefahren- und Abwehrplan, der im Ernstfall Schritt für Schritt erledigt werden kann – von der Frage, wer gewarnt werden muss bis zur Prioritätenliste schützenswerter Bauwerke wie Brücken.