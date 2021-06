Generationswechsel im Tourismus: Erfahrene Hasen geben Neueinsteigern Tipps

Gotha. Online-Aktionstag am 18. Juni zur Unternehmensnachfolge im Thüringer Fremdenverkehr.

Der Tourismus ist von Corona besonders betroffen. Wie in dieser Branche dennoch eine kluge Unternehmensnachfolge bewerkstelligt werden kann, will das Bildungswerk der Volkshochschulen Thüringen in einem Projekt zeigen. Es möchte Unternehmer und potenzielle Nachfolger zusammenbringen. Am Freitag, 18. Juni, findet von 9 bis 12 Uhr dazu ein interaktiver Vormittag statt. Ziel ist es, dass Unternehmer, die Nachfolger suchen, ins Gespräch mit Gründern kommen, die im Tourismus durchstarten wollen, sagt Mario Greiner, von der Arbeitsagentur Gotha.

Erfahrene Touristiker wie Hannelore Neher (Quality-Hotel Gotha), Christine Büring (Altenburger Tourismus GmbH) und Mario Hirt (Aufsichtsrat Thüringer Tourismus GmbH) seien dabei.

„In den kommenden Jahren suchen zahlreiche Unternehmen im Tourismus einen Nachfolger. Damit verbunden sind der Erhalt der Unternehmen und Arbeitsplätze, aber auch die Attraktivität einer Region und Steuereinnahmen für die Kommunen“, betont Ivo Dauksch, Bereichsleiter der Agentur Gotha.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen per Mail sind bis Donnerstag, 17. Juni, über info@abwechselungsreich.de möglich.