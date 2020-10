Genesungsbegleiter stellen sich vor

Das Teilhabezentrum der Diakonie für den Landkreis Gotha ist in Waltershausen im denkmalgerecht sanierten ehemaligen Kino am Stadtpark eingerichtet.

Am Dienstag, dem 13. Oktober zwischen 14.30 und 18.30 Uhr stellt sich der Verein in Gründung „Arbeitsgruppe Depression“ mit Angeboten für Betroffene und Angehörige im Teilhabe-Zentrum der Diakonie in Waltershausen in der Bahnhofstraße 12 mit einem Tag der offenen Tür vor. Interessierte können sich über die Depression und aktive Wege aus der Krise informieren und sowohl die Genesungsbegleiter als auch den Vorstand der Arbeitsgruppe kennenlernen, teilt sie mit. In Gotha und Waltershausen ist die Arbeitsgruppe Depression seit Anfang September aktiv. Mehrere Genesungsbegleiter bieten, nach einer einjährigen Ausbildung Hilfe für Betroffene, Angehörige, ja sogar für Profis an.

Genesungsbegleiter begegnen Betroffenen auf Augenhöhe, teilt die Arbeitsgruppe weiter mit. Sie seien Bindeglied zwischen Arzt und Patient und haben selbst eine psychische Krankheit bewältigt, seien Experte darin, wie es Patienten geht. Inzwischen könnten Kosten der Genesungsbegleitung sogar von Krankenkassen und Sozialämtern übernommen werden. Die ambulante Pflege der Diakonie kooperiere mit den Genesungsbegleitern und man entwickele gemeinsam Konzepte, ergänzt Fachbereichsleiter Dietmar Elsner.

In Gotha kann man sich immer mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Mehrgenerationenhaus an einer Selbsthilfegruppe beteiligen. In Waltershausen gibt es immer dienstags und donnerstags 14.30 und 18.30 Uhr diese Möglichkeit. Auch Einzeltermine seien möglich. Um Anmeldung für beide Orte wird unter Telefon 03621 3500002 oder E.-Mail info@genesungsbegleiter-gotha.de gebeten.