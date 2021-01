Waltershausen Das Gebäude in Waltershausen soll barrierefrei werden und einen Fahrstuhl bekommen.

Genossenschaft baut Wohnblock in Waltershausen um

Insgesamt 39 voll sanierte Wohnungen wird die „Wohnungsbau und Siedlungsgenossenschaft Waltershausen“ (WSG) im Stadtgebiet bereitstellen. Wie WSG-Vorstandsmitglied Andrea Abicht am Mittwoch mitteilte, soll der sechsgeschossige Wohnblock in der Clara-Zetkin-Straße 37-40 noch in diesem Jahr erneuert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich im März beginnen, sagte Abicht.

Es sei geplant, das Gebäude barrierefrei zu gestalten und die Wohnungen durch innenliegende Gänge und einen Fahrstuhl zugänglich zu machen. Dazu würden die bisher 48 Wohnungen des Gebäudes auf 39 neue Einheiten reduziert. Es seien keine Sozialwohnungen in dem Gebäude vorgesehen, so Abicht. Die Kosten des Umbaus betragen etwa vier Millionen Euro, die die WSG ohne Förderung aufbringen wird.