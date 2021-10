Bad Tabarz. Wanderung zum Aschenbergstein und auf dem Arno-Wiemann-Weg

Eine Geopark-Wanderung führt am Samstag, 9. Oktober, von Bad Tabarz durch den Lauchagrund Richtung Rennsteig, zum Aschenbergstein und entlang des Arno-Wiemann-Wegs wieder zurück.

Treffpunkt ist 14 Uhr an der Touristinformation in der Lauchagrundstraße. Anmeldungen sind in der Touristinformation möglich; Tel.: 036259 56 00. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.