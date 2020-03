Georgenthal: Drei Kandidaten für Bürgermeisteramt

Die am 1. Januar 2020 aus der Mehrzahl der Orte der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue und den Ortsteilen der Gemeinde Leinatal gebildete neue Landgemeinde Georgenthal wählt am 22. März ihren Bürgermeister und 20 Mitglieder des Gemeinderates. Florian Hofmann (CDU), Steffen Kämmerer (SPD) und Achim Seeber (parteilos) sind die Kandidaten für das Bürgermeisteramt. Am 10. März ab 19 Uhr gibt es mit ihnen eine Podiumsdiskussion im Bürgerhaus in Georgenthal, gestaltet von dieser Zeitung und Oscar am Freitag.

Florian Hofmann Foto: Peter Riecke

Florian Hofmann

Der von der CDU nominierte Unionsfreund ist der jüngste der drei Bewerber. Er wurde am 13. Juni 1983 in Friedrichroda geboren und hat am Ohrdrufer Gymnasium Gleichense 2002 das Abitur abgelegt. Ab 2003 war er als Beamter auf Widerruf bei dualen Studium zum Diplom-Verwaltungswirt an der Gothaer Fachhochschule, arbeitete dann ab 2006 in der Kommunalaufsicht des Landkreises. Dort hatte er auch die Haushalte der Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue und der Gemeinde Leinatal zu prüfen und damit einen Blick auf die Kommunalpolitik im Bereich der heutigen Landgemeinde Georgenthal.

Später arbeitete er im Bereich Vollstreckung der Kreiskasse, wurde bis 2015 ihr Leiter. Dann wechselte Hofmann in das Referat 51 des Finanzministeriums, in dem es um die Digitalisierung der Verwaltung geht. 575 Leistungen müssen laut dem 2017 beschlossenen Online-Zugangsgesetz Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen bis 2022 digital anbieten. Dies bestimmt aktuell auch Hofmanns Aufgabenfeld.

Dazu passend schlägt er in seinem Wahlprogramm, bald auf 3500 Handzetteln verteilt, eine Smartphone-Anwendung der Landgemeinde als Informationsportal und Mängelmelder vor. Das Programm enthält 28 Vorhaben, gegliedert in sieben Schwerpunkte. Hofmann möchte unter anderem Bürgerbefragungen, Arbeitskreise zu wichtigen Vorhaben, Radwege zu allen Ortschaften, Angebote für Jugendliche und Senioren.

Hofmann lebt mit seiner Familie in Georgenthal. Dort war er bis zur Bildung der Landgemeinde auch stellvertretender Bürgermeister.

Steffen Kämmerer Foto: Peter Riecke

Steffen Kämmerer

Der von seiner Partei nominierte Sozialdemokrat blickt auf ein bewegtes Berufsleben zurück. Er wurde am 15. April 1968 geboren, besuchte die Polytechnische Oberschule in Catterfeld und lernte dann Zimmerer. Später arbeite er im Schraubenwerk Tambach-Dietharz als Härter, hatte sich den Berufsabschluss in der Erwachsenen-Qualifizierung angeeignet.

Nach der Wende war er von 1992 bis 2001 wieder als Zimmermann tätig. Infolge einer Erkrankung konnte er nicht mehr auf Dächern arbeiten und schulte zum Verwaltungsfachangestellten um. Kämmerer war Bearbeiter bei der Arge der Arbeitsagentur, dann Bauamtsleiter der Gemeinde Leinatal. Seit dem 29. Februar dieses Jahres ist er technischer Sachbearbeiter beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Schilfwasser-Leina.

Als Catterfelder habe er schon immer eine Verbindung mit Georgenthal, sagt er rückblickend. Kämmerer hängt nur 100 Plakate, aber sogar 10 Großflächen auf. Seine Partei helfe ihm dabei. Sein Programm gliedert sich in fünf Punkte und insgesamt 30 Unterpunkte. Er möchte einen Bürgerhaushalt für Georgenthal, also basisdemokratische Abläufe auch in Finanzfragen, einen ambitionierten Breitband-Ausbau, die Übernahme der Kosten von Vereinsmitgliedschaften für Kinder bis 14 Jahre, einen hauptamtlichen Ortsbrandmeister, selbstverwaltete Jugendclubs, ebenfalls die Verbindung aller Ortschaften über Radwege und den Bahnhof Georgenthal als Verkehrsknotenpunkt einer künftigen Ohratalbahn.

Kämmerer hat drei Kinder und drei Enkel und ist seit 40 Jahren im Faschingsclub Catterfeld aktiv.

Achim Seeber Foto: Peter Riecke

Achim Seeber

Nach einem Wahlsieg würde der am 10. November 1960 geborene Seeber wieder am selben Schreibtisch wie zuvor sitzen. Er war bis zur Vereinigung mit der Gemeinde Leinatal Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue, die bis auf zwei Orte in die neue Landgemeinde Georgenthal eingegangen ist. Die Tambacher Straße 2 ist der Verwaltungssitz der neuen Gemeinde.

Seeber könnte den Ruhestand genießen, möchte aber seine Erfahrungen einbringen. Er hat die Gemeindefusion mit vorbereitet, kennt alle handelnden Personen und die Gegebenheiten. Das mache seine Motivation aus. Er könne sofort mit der Arbeit beginnen. Auch ihm, selbst aktiver Mountainbike-Fahrer, liegen Radwege am Herzen. Das Leinatal sei ihm so vertraut wie die Apfelstädtaue. Er war Bürgermeister von Gospiteroda, erst hauptamtlich, dann bis vor kurzem ehrenamtlich. Zur Zeit leitet er übergangsweise das Bauamt der Landgemeinde Georgenthal. Sein Vorgänger und Mitbewerber Steffen Kämmerer hatte die Stelle bei Schilfwasser-Leina angenommen.

Achim Seeber ist parteilos. Seine 250 Plakate aufzuhängen, dabei halfen ihm sein Sohn und sein Schwiegersohn. Der Antritt als Einzelkandidat ist ihm wichtig. Ohne Rücksicht auf Parteiinteressen könne er freier agieren, sagt Seeber. „Einer für alle“ steht auf seinen Plakaten.

Für die Gemeinde Georgenthal freut er sich über gute Ideen, erinnert aber daran, dass es immer vom Geld abhängig ist, was letztlich umgesetzt werden kann. Seeber ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Gospiteroda.