Georgenthal: Fast am Ziel für Breitbandausbau

Georgenthal. Deutsche Glasfaser steht in Georgenthal kurz vor der 33-Prozent-Marke.

Die Deutsche Glasfaser hat beim Thüros-Fest in Georgenthal für den Breitbandausbau in der Region durch das Unternehmen geworben. 26 Prozent der Haushalten hätten bislang ihre Bereitschaft signalisiert, einen Vorvertrag abzuschließen. Ab 33 Prozent wolle das Unternehmen loslegen. Am 9. September sei offizieller Meldeschluss, sagt Markus Heldmann von Glasfaser. Bis 2025 könnten rund 2000 Häuser und 13 Gewerbegebiete angebunden werden, hieß es.