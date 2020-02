Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Georgenthal: FDP gründet Ortsverband

Einen neuen Ortsverband der seit dem 1. Januar dieses Jahres existieren Gemeinde Georgenthal, haben Mitglieder der FDP am Freitagabend in Gasthof Thüringer Waldblick auf dem Boxberg gegründet. Neuer Vorsitzender des Ortsverbandes ist Marco Göring aus Georgenthal, sein Stellvertreter ist Andreas Dünger aus Hohenkirchen. Jens Seeber, der langjährige Ortsteil-Bürgermeister Leinas, ist Beisitzer. Die Liberalen haben vorerst vier Mitglieder für die Gemeinderatswahl in Georgenthal am 22. März nominiert, sind aber für die Nachnominierung auch parteiloser geeigneter Persönlichkeiten offen. Einen Kandidaten für das ebenfalls am 22. März neu zu besetzende Bürgermeisteramt haben sie bisher nicht.