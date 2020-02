Georgenthal. Die Baustraße ist fertiggestellt. Die Pfahlgründung für den neuen Steg am Georgenthaler Hammerteich begann am Mittwoch.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Georgenthal: Hammerteich für Baufreiheit ohne Wasser

Lastkraftwagen mit Schotter rollen an, am Ufer arbeiten Bagger. Die Arbeiten geschehen am Hammerteich. Der wirkt zur Zeit schmutzig und unschön, das Wasser ist zum größten Teil abgelassen. Die Baustraße ist fertig. Nischen werden in den schlammigen Seegrund gebaut, von denen aus später Bagger arbeiten. Der Bau des Steges zur barrierefreien Umrundung des als Ausflugsziel beliebten Sees geht voran. Am Mittwoch begannen die Pfahlgründungen.

Fische in Kurparkteich umgesetzt

Das Wasser wurde schon vor gut zwei Wochen abgelassen. Die Fische aus dem Hammerteich wurden in den Kurparkteich umgesetzt. Inzwischen ist auch ein Zulauf, über den sich der See vor kurzem zum Teil wieder füllte, umgeleitet. Die Fundamente für die Auflage des Steges entstehen. Sind sie fertig, werde nochmal vermessen und der Steg bei Zulieferfirmen konkret beauftragt, kündigt der Georgenthaler Ortschaftsbürgermeister Bert Rommeiß (Bürger für Georgenthal und Nauendorf) an.

Eheschließungen am Hammerteich

Die Unter-Konstruktion werde aus verzinktem Stahl gefertigt, der Fußbelag aus seegrauem Lärchenholz, das Geländer aus Edelstahl. Der Steg bekommt zwei kleinere Plattformen, in denen Sitzbänke stehen können und eine große Plattform, die für Trauungen geeignet ist. Der Handlauf bekommt LED-Leuchten. Aus dem Ortskern heraus kommt man dann über die Promenade zur Kahnstation auf den Steg und kann somit den gesamten Hammerteich barrierefrei umrunden. Viele Parkplätze gibt es erst hinter dem Bürgerhaus mit der Touristen-Information.

Barrierefrei um den See

Versuche, eine barrierefreie Umrundung des Sees auch ohne Steg zu ermöglichen, waren gescheitert. Ein Nachbar lehnte sowohl einen Grundstückstausch wie auch das Eintragen einer Grunddienstbarkeit ins Grundbuch ab. Der Gemeinde gehört nur ein circa 1,50 Meter breiter Uferstreifen, auf dem über 80 Jahre alte Bäume stehen. Das Baugeschehen gestaltet sich schwieriger als gedacht, da der Untergrund viel Schlamm und Ton enthält. Es ist aber noch nicht sicher, ob dies zu einem Kostenaufwuchs führt. Bisher sind rund 570.000 Euro veranschlagt. Ende Mai soll der Steg fertig sein. Das Wasser wird schon eher wieder hinein gelassen. Dann kommen auch die Fische zurück.