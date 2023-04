Georgenthal: Hang wird gegen Steinschlag gesichert

Am Teiler Georgenthal Richtung Tambach-Dietharz lässt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr den Hang auf einer Länge von etwa 50 Metern mittels eines rückverankerten Steinschlagschutzzauns, der zwei Meter hoch wird, sichern.

Georgenthal. Die Baustelle Richtung Tambach-Dietharz kann per Ampelregelung passiert werden.

Am Teiler Georgenthal in Richtung Tambach-Dietharz lässt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr den Hang auf einer Länge von etwa 50 Metern mittels eines rückverankerten Steinschlagschutzzauns, der zwei Meter hoch wird, sichern, nachdem dort erstmals im August 2022 Steinschlag festgestellt worden war. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße waren zwei Felsbrocken mit einem geschätzten Gewicht von mehr als 50 Kilogramm gefunden worden. Sofort wurde eine Beschilderung mit Hinweis auf die Steinschlaggefährdung angeordnet. Mit einem Baugrundsachverständigen wurden Sicherungsmaßnahmen vorbereitet. Die Arbeiten laufen seit dem 13. April und sollen bis 27. April abgeschlossen werden. Die Baustelle kann per Ampelregelung passiert werden.