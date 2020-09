Organisatorin Olivia Eichhorn hofft auf viele Besucher zum 4. Landfrauenmarkt in Georgenthal.

Am 12. September wird es in Georgenthal am Südufer des Hammerteiches den vierten Georgenthaler Landfrauenmarkt von 10 bis 16 Uhr geben. Nachdem über Wochen unklar war, ob die durch die Corona-Krise geltenden Einschränkungen die Veranstaltung zulassen, hat nun Organisatorin Olivia Eichhorn die Genehmigung für ihr Hygienekonzept erhalten, teilt sie mit.