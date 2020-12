Georgenthaler Einkaufsstraße wird gut angenommen

Die Thüringer Produktewelt in Georgenthal in der Bahnhofstraße 38.

Es kämen nun spürbar mehr Kunden, heißt es aus der kleinen Backwaren- und Konditor-Filiale mit Imbiss in der Bahnhofstraße 38 in Georgenthal, die dort etwa ein Jahr, nach der Schließung des Nahkauf-Supermarktes, das einzige verbliebene Geschäft war. Das gelte sogar, obwohl zurzeit der Imbiss aufgrund der Pandemie-Auflagen nicht betrieben werden könne.

Von Wintersport-Geräten bis Wurstwaren

Der Werksverkauf des großen Süßwaren-Produzenten Storck, der dort im November nebenan, aber im selben Gebäude einzog, hat inzwischen weitere interessante Gesellschaft bekommen. Unter dem Motto „made in Thüringen“ ist dort die „Thüringer Markenwelt by THÜROS in Georgenthal“ eingezogen. Neben dem Grill-Hersteller, der gegenüber bereits einen Werksverkauf betreibt, und nun einen Teil seiner Produkte in der Markenwelt anbietet, sie organisiert und das Verkaufspersonal eingestellt hat, sind es zehn weitere Anbieter, ihre Produkte anbieten. Die Auswahl reicht von Wintersport-Geräten über Uhren und Feuerstellen bis zu frischen Wurst- und Fleischwaren sowie Erfrischungsgetränken, Kräuterlikören und Metall-Accessoires. Auch das Thüringer Bratwurstmuseum und Born-Senf sind mit einem Stand vertreten. Dort gibt es wie an einem Teil der anderen Stände auch viele Geschenk-Zusammenstellungen. Aber immer haben die Hersteller ihren Sitz im Freistaat.

Die Anbieter seien bisher alle mit dem Umsatz in den ersten Tagen zufrieden, sagt Peter Schneider, der Seniorchef von Thüros, der zwischen den Feiertagen auch mal selbst an der Kasse sitzt. Denn die Markenwelt darf wie der Storck-Werksverkauf mit Hygienekonzept geöffnet bleiben. Verhandelt wird zurzeit noch mit einem Wein- und einem Bieranbieter. Das Interesse, in der Markenwelt vertreten zu sein, ist gegeben.

Am 31. Dezember geschlossen

Mit dem schon Jahrzehnte etablierten Werksverkauf der Steiner-Plüschtiere gleich nebenan ist in der Bahnhofstraße in Georgenthal schon so etwas wie eine ländliche kleine Einkaufsmeile entstanden. Parkplätze stehen großzügig zur Verfügung. Am 31. Dezember 2020 bleiben der Storck-Werksverkauf und die Thüringer Markenwelt allerdings geschlossen. Ansonsten ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Der Werksverkauf des ebenfalls bekannten Zwieback-Herstellers Brandt verbleibt jedoch soweit zurzeit bekannt am Produktionsgebäude im nahen Gewerbegebiet Ohrdruf.