Der Landfrauenmarkt im September am Hammerteich, hier Organisatorin Olivia Eichhorn, war bei bestem Wetter mit 50 Ausstellern und vielen Besuchern wieder ein Erfolg. Ereignisse in und um Georgenthal filmt Carl Melhose und zeigt den Zusammenschnitt diesen Freitag im Bürgerhaus Georgenthal.

Georgenthaler lassen 2019 Revue passieren

Ein filmischer Rückblick auf das vergangene Jahr erwartet die Georgenthaler und alle Interessierten am Freitag, 10. Januar, im Bürgerhaus. Ab 19.30 Uhr will Claus Melhose aus Georgenthal zeigen, was er 2019 mit laufender Kamera festgehalten hat.

Seit Jahren nimmt der Hobbyfilmer alle größeren und kleineren Ereignisse im Kurort auf. Seine filmischen Jahresrückschauen erfreuen sich dann immer einer besonders großen Resonanz, berichtet Maja Wohlfarth, verantwortlich für Kulturplanung in der Gemeindeverwaltung. Das ganze Jahr ist Melhose mit der Kamera unterwegs – zu Festen, Ausflüge, Feiern. Ob Straßenbauarbeiten oder Landfrauenmarkt, Carl Melhose ist zur Stelle und filmt.

Den Zusammenschnitt 2019 gibt es diesen Freitag im Bürgerhaus zu sehen, wenn Melhose das Jahr Revue passieren lässt.