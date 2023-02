Georgenthaler Narren starten in die 53. Saison

Georgenthal. Der GKV unterhält wieder das Publikum mit Büttenabenden im Klosterhof

Am Samstag, 4. Februar, öffnet der Georgenthaler Klosterhof nach zwei Jahren Karneval-Pause wieder seine Pforten für das närrische Publikum. Alle Aktiven des Georgenthaler Karneval-Vereins (GKV) zwischen drei und 60 Jahren haben fleißig geprobt, um jedem Gast einen vergnüglichen Abend zu bieten, kündigt GKV-Vize Florian Storch an. Das Publikum könne sich auf einen bunten Strauß aus Tanz, Bütt und Gesang freuen. Noch gibt es Restkarten für die Büttenabende am 4., 11. und 18. Februar, Beginn: jeweils 20.11 Uhr, ebenso zum Kinderfasching am Sonntag, 5. Februar. Außerhalb von Georgenthal sind die Narren des Zentrums der Landgemeinde in Waltershausen, Friemar und Catterfeld zu Umzügen zu sehen.