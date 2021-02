Georgenthals Haushalt beschlossen

Gerogenthal Kein neuer Kredit und Investitionen in der Landgemeinde

Der Haushalt der Landgemeinde Georgenthal kommt ohne neue Kreditaufnahmen aus und es sind außerdem Investitionen in Höhe von 3,5 Millionen Euro vorgesehen, teilt Bürgermeister Florian Hofmann (CDU) mit. Der Haushalt wurde am 9. Februar vom Gemeinderat beschlossen. Ursprünglich sei die Beschlussfassung bereits für den Januar vorgesehen gewesen, musste allerdings bedingt durch die Allgemeinverfügung des Landratsamtes verschoben werden, erinnert er. „Wir hoffen, dass wir trotz des fortgeschrittenen Jahres und der anhaltenden Corona-Pandemie einen Großteil der Maßnahmen wie geplant umsetzen können.“ so Florian Hofmann wörtlich.