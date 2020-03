Gesänge von Liebe und Leid in Neudietendorf

Zum Internationalen Frauentag lässt sich der Krügerverein immer etwas Besonderes einfallen – mit Mittelmaß gibt er sich nicht zufrieden. Diesmal hatte er das Vokalensemble „Aquabella“ in den Saal der Brüdergemeine eingeladen. Auf dem Programm standen „Heimatlose Lieder“.

Kaum eine andere Formation in Deutschland dürfte wohl dem Thema Weltmusik besser gewachsen sein als diese Damen. Sie singen in zwanzig Sprachen, beherrschen den kehligen Gesang der Bulgaren und der Finnen ebenso wie die melismatischen Arabesken des Nahen Ostens; die Tonsätze sind harmonisch anspruchsvoll, aber nie provokant, sie spielen mit feinen dynamischen Nuancierungen, meistern komplizierte Rhythmen in harmonischem Miteinander von Gesang und Bewegung, beziehen pantomimische und tänzerische Elemente ein.

Zu Beginn des Konzerts erklang „Adiemus“ von dem walisischen Komponisten Karl Jenkins – ein Lied in einer Fantasiesprache, das im Wechsel von Solo- und Satzgesang afrikanische Volksmusik und europäische Harmonik verbindet. Die Themen der Volkslieder, stammen sie nun aus Spanien oder Südafrika, Ungarn oder dem Jemen, Irland oder Israel, kreisen stets um Liebe und Abschied, Heimat und Fremde, Lebenslust und Tod. Dabei geht es mal ausgelassen und wild zu wie im spanischen „Con el vito“, der finnischen „Ievan Polka“ oder dem emotional extrovertierten Tanzlied der Roma „Pas o Panori“; mal sanft und stimmungsvoll wie im slowenischen „Oj Gora“ oder der zu Herzen gehenden Melodie eines afrikanischen Wiegenlieds.

Komödiantisch wie die legendären Comedian Harmonist

Einer der Gründe für den Erfolg von „Aquabella“ dürfte die Individualität der Stimmen sein – von Nina Rotners höchst ausdrucksvollem und wandlungsfähigem Sopran bis zu Maria Thomaschkes in den Männerstimmenbereich vordringenden Alt-Stimmen, die trotz ihrer Verschiedenartigkeit stets großartig miteinander harmonieren und ein absolut hörenswertes Gesamtklangbild abgeben.

Die „Aquabella“-Damen singen stets a cappella, und wenn‘s dann doch nicht ganz ohne Instrumente geht, dann nehmen sie sie selbst in die Hand: In „Le rap a ti petang“ die Kastagnetten, in „Shams“ die Djembé (eine westafrikanische Bechertrommel), im südafrikanischen Fußballlied unter anderem die Rahmentrommel.

Einmal, nach der Pause, war ein prägnantes Beispiel deutscher musikalischer Popkultur zu hören: Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael“ – herrlich komödiantisch vorgetragen und irgendwie an die legendären „Comedian Harmonists“ erinnernd…

Zum Dank an die begeistert im Stehen applaudierenden Zuhörer hatte das Quintett noch zwei Zugaben im Gepäck. Bei dieser Gelegenheit präsentierte Bettina Stäbert die aus Nigeria stammende Udu, ein birnenförmiges aus Ton gebranntes Schlaginstrument. Zum Ausklang sang „Aquabella“ das Vaterunser – natürlich auf Kiswahili, zwischen Andacht und freudigem Tanz, der das Publikum zum begeisterten Mitklatschen verführte.