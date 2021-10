Gesamtschule Herzog Ernst in Gotha bleibt Corona-Hotspot

Gotha. In der Gesamtschule Herzog Ernst Gotha wird auch nächste Woche in Präsenz unterrichtet. Eine Schließung wegen vieler Corona-Fälle hat das Thüringer Bildungsministerium abgelehnt.

Die Idee, wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen in der Kooperativen Gesamtschule Herzog Ernst (KGS) für eine Woche auf Distanzlernen auszuweichen, ist vom Tisch. „Das Thüringer Bildungsministerium hat dem Landkreis Gotha das Einverständnis für die auch vom Gesundheitsamt als zweckmäßig erachtete einwöchige Schließung der Schule verweigert“, teilte Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes, am Freitagnachmittag mit.

Knapp die Hälfte der Schüler ist momentan nicht in der Schule

Mit Stand vom Freitagmorgen waren laut Landratsamt 43 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte der Gesamtschule per PCR-Verfahren positiv auf den Erreger von Covid-19 getestet worden. Adrian Weber: „Zahlreiche weitere positive Schnelltests liegen vor und harren ihrer Verifizierung durch die Laboranalyse. Zählungen der Schule zufolge sind mit mehr als 400 Kindern und Jugendlichen, die nach Hause oder in Quarantäne geschickt wurden, knapp die Hälfte der rund 890 Schüler, die aus dem gesamten Kreisgebiet stammen, nicht anwesend.“

Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) ist verärgert: „Eine einwöchige Distanzbeschulung und die folgenden Herbstferien hätten ausgereicht und die unkontrollierte Ausbreitung unter der Schüler- und Belegschaft der KGS gestoppt. Dazu war die Schule bereit. Sie hat sogar darum gebeten.“ Was aus dem Festhalten am Präsenzunterricht folgt, sei für ihn klar: „Die Zahlen werden weiter munter steigen. Dass mancher Familie mit der Quarantäne der Herbsturlaub durchkreuzt wird, ist das eine. Viel dramatischer ist: Aufgrund des flächendeckenden Einzugsbereiches wird sich das Infektionsgeschehen in den gesamten Landkreis ausbreiten. Aus politischem Dogmatismus setzt das Bildungsministerium die Gesundheit einer ganzen Region aufs Spiel“, äußert der Gothaer Landrat.

„Den scharfen Ton und die unqualifizierten Äußerungen von Landrat Onno Eckert weisen wir zurück“, sagt Felix Knothe, Pressesprecher des Thüringer Bildungsministeriums. „Schulschließungen sind derzeit nicht vorgesehen. Präventiv eine ganze Schule quasi in Quarantäne zu schicken, das geht nicht.“ Zumal in der Gothaer Gesamtschule nur ein vergleichsweise geringer Teil der Schüler von einer Corona-Infektion betroffen sei. „Bildung hat hohe Priorität, der Präsenzunterricht ist wichtig. Geimpften und genesenen Kindern jetzt wieder Distanzunterricht zu verordnen, wäre unverhältnismäßig.“

