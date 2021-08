Geschichte aus dem Gothaer Land: Die Wüstwerdung Töpflebens

Töpfleben. Das Dorf Töpfleben mit seinen Menschen steht im Mittelpunkt der Reihe über die Geschichte des Gothaer Landes.

Die ehemalige Haupt- und Residenzstadt Gotha war einst nur ein Dorf mit einer begrenzten dörflichen Flur, so wie alle anderen ringsherum. Neben dem Dorf Gotha, das sich im Gebiet des heutigen Westviertels befunden haben soll, erfolgte der planmäßige Aufbau der Stadt mit Stadtbefestigungen, wie Mauern, Toren, Wällen und Gräben unterhalb der Festung Grimmenstein. Durch die Konzentration von Händlern, Gewerbetreibenden und Ackerbürgern wurde es bald eng zwischen den Stadttoren.

Die Vergrößerung von Stadt und Flur zu Lasten umliegender Dörfer wurde durch den Stadtrat sowie die Landesherren zielgerichtet verfolgt. Am besten gelang dies, indem Gothaer Bürger Grundbesitz in den nahen Dörfern erwarben. Auch Kriege, Seuchen und nicht zuletzt der Landerwerb der Klöster, unterhöhlten weiter die Selbstständigkeit der Dörfer wie Alschleben, Ostheim, Kindleben, Eschleben, Mittelhausen und Töpfleben. Sukzessive wurden Gemeinden aufgelöst und mit ihren Fluren der Stadt zugeschlagen. Daraus entstanden Wüstungen, bei denen im besten Fall noch die Kirche für längere Zeit stehen blieb.

Töpfleben fand in einer Urkunde von 878 erstmals Erwähnung

Das kleine Töpfleben ist ein solches Beispiel. An der Südseite des Seeberges dehnte sich im Mittelalter die Dorfflur aus. Insgesamt waren es 370 Hektar. Auch Weinberge am Seeberg und einige Fischteiche gehörten zum Dorf. Töpfleben galt als recht bedeutend, rund vier Kilometer vom Gothaer Stadtkern entfernt. In einer Urkunde von 878 über einen Gütertausch, fand der Ort erstmals Erwähnung. Auch die folgenden urkundlichen Erwähnungen befassten sich mit Schenkungen und Änderungen des Grundbesitzes.

Die letzten Mühlsteine der Töpfleber Mühle befinden sich auf dem Spielplatz neben der Gaststätte „Alte Sternwarte“, Kleiner Seeberg. Foto: Heiko Stasjulevics

So veräußerte anno 1265 die Kirche zu Töpfleben Grundbesitz an das Kloster Breitungen. Der Landgraf bestätigte dem Kloster im Jahre 1287 den Besitz von zwei Hufen Land in Töpfleben. Aber schon 1301 musste das Kloster wegen drückender Schuldenlast Grundstücke an andere Klöster verkaufen. Darunter an das Kreuzkloster in Gotha; später an das Kloster Georgenthal. In der Zeit verödete Töpfleben.

Die Bewohner verzogen, Gebäude zerfielen, aus dem Dorf wurde eine Wüstung. Lediglich die Kirche, der wohl einzige Steinbau, blieb vorerst erhalten und diente als eine Art Wallfahrtsort. Bis zur Einführung der Reformation 1524 soll diese Kirche bestanden haben und durch einen Priester vom Gothaer Marienstift bedient worden sein. „Ein genaues Datum der Wüstwerdung Töpflebens gibt es nicht, aber es fehlt schon unter den im Jahre 1421 angeführten selbstständigen Dörfern um Gotha“, so der Remstädter Heimatforscher, Bodendenkmalpfleger und Buchautor Lorenz Kreibe (1930-2016), der seit den 1960er Jahren intensiv über die Wüstungen des Gothaer Landes forschte.

Die Flur war bereits in ur- und frühgeschichtlicher Zeit von mehreren Kulturen besiedelt. Gräber und Oberflächenfunde belegen dies. Der Ort dürfte bereits während der Zeit des Thüringer Königreiches (bis 531) bestanden haben. Erwähnenswert ist auch die alte Handels- und Heeresstraße, die von Norden kommend über Unstrut und Nesse, den Seeberg überquerend, an Töpfleben vorbei, und weiter über Emleben zum Thüringer Wald führte.

Die Bodenreform von 1945 ließ Siedlung entstehen

Vor Jahrzehnten stieß man beim Bau einer Feldscheune auf die Grundmauern der einstigen Kirche und legte Skelette frei. Einige dieser Funde kamen in die Sammlungen des Schlosses Friedenstein. Ein Schädelfund sei von besonderer Bedeutung, weil man an ihm eine gelungene Operation feststellen konnte, die gut verheilt war, so Kreibe.

In der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts tat sich etwas in der Töpfleber Flur, so entstand dort der Gothaer Luftschiffhafen. Eine riesige Behausung für die Luftschiffe wurde 1910 gebaut. Sie musste aber in Folge des Versailler Vertrages 1920 wieder abgerissen werden.

Der Heimatforscher und Buchautor Lorenz Kreibe (1930-2016) präsentiert seine Remstädter Chronik. Foto: Heiko Stasjulevics

Bereits 1898 hatte Dr. Andreas Troch, der Uelleber Rittergutsbesitzer, vom Gothaer Ökonomierat Ruge dessen Ländereien in Töpfleben und der Mittelhäuser Flur gekauft. Der Ort wurde so zum Uelleber Nebengut. Auch eine Mühle gehörte zum Ort. Diese befand sich außerhalb am heutigen Grünen Weg. In den 1960er Jahren wurde sie abgerissen. Der damalige Revierförster Karli Hofmann ließ die Mühlsteine bergen und auf dem Spielplatz neben der Gaststätte „Alte Sternwarte“ aufstellen.

Die Bodenreform fand im Herbst 1945 auch in Töpfleben statt. Danach entstand eine Siedlung, von 38 Neubauernfamilien gegründet. Bald erlangte die Siedlung dörflichen Charakter. Selbst eine kleine Kirche wurde gebaut. Es war der erste Kirchenneubau in Thüringen nach dem Zweiten Weltkrieg, 1954 geweiht durch den damaligen Landesbischof Moritz Mitzenheim. Die evangelische „Luther-Kapelle“ wurde von den Alteingesessenen und von Dorfbewohnern aus Bessarabien (heutiges Moldawien) erbaut.