Geschichte zur Weihnacht in Gotha

Traditionell gehört es an Heiligabend dazu, dass Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) eine Weihnachtsgeschichte vorliest. Das wird coronabedingt auch in diesem Jahr wieder so sein. Um 11 Uhr wird das Stadtoberhaupt mit seiner Familie in der Schlosskirche Gotha eine Lesung zur Weihnacht gestalten. Musikalisch begleitet wird er von den Wechmarer Mühlenpfeiffern.

Karten sind an der Schlosskasse erhältlich. Es gilt die 2G+-Regel.