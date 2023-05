Geschichtliches und Musikalisches rund um Schloss Friedenstein

Gotha. Eine Konzertsoiree und ein Vortrag über einen Herzog im Interessenkonflikt werden am Sonntag in Gotha geboten.

Rund um die Freimaurer-Ausstellung im Herzoglichen Museum Gotha gibt es am Sonntag, 21. Mai, verschiedene Veranstaltungen. So halten Erik Liebscher und Marie Nosper, Historiker am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt, um 17 Uhr einen Vortrag über Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg mit dem Titel „…endlich einmal irgend etwas Gutes stiften…“. Interessierte werden dazu ins Café des Museums eingeladen.

Herzog Ernst II. nahm im Freimaurerorden eine bedeutende Position ein und unterstützte auch den Illuminatenorden, indem er etwa Gründer Adam Weishaupt in Gotha Unterschlupf gewährte. Der daraus entstehende Interessenkonflikt ist Teil der Untersuchungen am Forschungszentrum. Zuhörende des Vortrags zahlen acht Euro, ermäßigt vier Euro.

Zeitgleich spielt das Louis Spohr Quartett im Festsaal von Schloss Friedenstein eine Konzertsoiree zum 150. Geburtstag von Max Reger. Auf dem Programm steht neben dem Quartett „g-moll op. 54, Nr. 1“ von Max Reger auch das Streichquartett „C-Dur, KV 465“, das so genannte „Dissonanzquartett“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, fünf Euro für Schüler und Studierende sowie freier Eintritt für Kinder bis acht Jahre.