Sascha Bilay lädt Gothaer Bürger am 10. Juli zu einem politischen Gespräch bei Kaffee und Kuchen ein.

Gespräch mit Sascha Bilay in Gotha

Gotha. Über aktuelle Themen aus dem Landtag will Linken-Politiker Sascha Bilay die Gothaer Bürger am 10. Juli bei einem politischen Gespräch informieren.

Zu einem politischen Gespräch bei Kaffee und Kuchen lädt der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay (Die Linke) interessierte Bürger am Montag, 10. Juli, ein.

Im Büro in der Blumenbachstraße 5 in Gotha will der Abgeordnete ab 15 Uhr mit Bürgern ins Gespräch kommen und sie über aktuelle Themen, wie Windkraftanlagen oder die Erhöhung des Sinnenbehindertengeldes, informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.