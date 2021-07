Gespräche und Bewegung gegen den Schmerz

Gotha. Rita Stichling koordiniert von Gotha aus die Arbeit des Osteoporose-Landesverbands. Zuschuss für Online-Kampagne

Abstand geht in Selbsthilfegruppen gar nicht. Das jedenfalls stellt Rita Stichling seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 fest. Ganz sei die Arbeit der Osteoporose-Selbsthilfegruppen in den zurückliegenden 16 Monaten im Kreis Gotha und in Thüringen aber nicht zum Erliegen gekommen. „Wir sind immer telefonisch erreichbar gewesen“, sagt die Vorsitzende des Landesverbands.

Mit Ramona Hilbig managt sie von der Geschäftsstelle in der Schützenallee Gotha aus die Arbeit der 98 Osteoporose-Gruppen im Freistaat. Davon gibt es allein 18 im Landkreis Gotha. Es waren mal insgesamt 134, erinnert sich die Landesvorsitzende gut.

Den Rückgang führt Rita Stichling nicht auf die Pandemie und deren Folgen zurück, sondern auf die Alterstruktur der Mitglieder. „Als ich die erste Gruppe gegründet habe, war ich 38. Und es waren damals schon 50-Jährige in deren Reihen“, sagt die heute 68-Jährige. Jetzt seien die Ältesten 86 und fit. Das führt Rita Stichling auch auf körperliche Betätigung und gezielte Behandlungen zurück.

Corona habe zum Wegfall von persönlichen Kontakten geführt, stellt die ehrenamtliche Helferin in Sachen Osteoporose fest. Das schmerze insbesondere die Älteren, die auch häufiger wegen des Schwindens der Knochendichte leiden. Jüngere davon Betroffene könnten den Wegfall von Kursen und Veranstaltungen besser verkraften, weil sie zumeist noch anderweitig Betätigungsfelder haben, Arbeit und Familie, findet Rita Stichling.

Die Wechmarerin ist eine Pionierin in Sachen Osteoporose-Selbsthilfe. Anfang der 1990er-Jahre hat sie den Aufbau von Gruppen und des Dachverbands initiiert und organisiert – aus der Not, eigenem Leiden heraus. Für ihre Arbeit wurde sie 2008 mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. „Meine Gruppe wird dieses Jahr 30.“

Kaffeekränzchenbedeutet soziale Kontakte

In all den Jahren hat Rita Stichling auch festgestellt, wie wichtig ein Kaffeeklatsch ist. „Kaffeeklatsch bedeutet soziale Kontakte“, hält Rita Stichling dem entgegen. Selbst mit Abstand seien die Kaffee-Kränzchen – so sie in den zurückliegenden Wochen und Monaten möglich waren – von den Teilnehmenden genossen worden.

Den geringen Zuwachs an Jüngeren führt sie auch darauf zurück, dass in der Pandemie Öffentlichkeitsarbeit, Messeauftritte stark eingeschränkt, gar unmöglich waren. „Vor Corona haben wir jedes Jahr fünf bis sechs Gruppen neu gegründet.“ Sie erinnert sich auch gut daran, dass vor Jahren Geld in der Selbsthilfe kaum eine Rolle gespielt habe, aber heute. Medizinische Trainingstherapien müssen von Physiotherapeuten durchgeführt und diese honoriert werden.

Einst sei das per Honorarvertrag mit Krankenkassen ausgehandelt und geregelt worden. Heutzutage müsse dazu ein Wust von Formalitäten erledigt werden. Um Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten, seien die Gruppen geteilt worden: Die Folge: doppelte Kosten.

Der Osteoporose-Dachverband hat eine Online-Kampagne gestartet, um die Arbeit der Selbsthilfegruppen zu reaktivieren. Die Krankenkasse DAK unterstützt das mit 27.000 Euro, sagt Antje Orthey, Leiterin des DAK-Servicezentrums Gotha.

Rita Stichlings Bauchgefühl besagt, dass angesichts anhaltend niedriger Corona-Inzidenzwerte die Selbsthilfearbeit wieder in Gang kommt. Das Funktionstraining sei wichtig. Für noch bedeutsamer hält sie Gespräche über die Krankheit und deren Begleiterscheinungen. „Die seelische Genesung ist das Wichtigste. Das hat auch mich aus der Tiefe geholt.“