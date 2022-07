Gesprächskreis in Gotha: Zeit in der DDR aufarbeiten

Gotha. Bärbel Benkert lädt zu einem Gesprächskreis in Gotha. Es geht um die Beziehung Deutschlands zur Sowjetunion und die DDR.

„Der große Bruder – Sowjetunion“ titelt ein Gesprächskreis am Mittwoch, 27. Juli, 17 Uhr, der auf die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit abzielt.

Wie geht es Menschen heute, die in der DDR geboren wurden und hier aufgewachsen sind? Wie erlebten sie diese Zeit damals? Und wie hat das System ihr Leben geprägt? Was stärkt sie von damals und welche Belastungen gibt es? Welche Geschichten möchten erzählt werden? Das sind Fragen, die Coach und Prozessbegleiterin Bärbel Benkert mit Teilnehmenden klären will. Sie lädt zum Austausch von Erfahrungen bei achtsamer Kommunikation ein. Die Teilnahme ist kosten und findet in der Limus-Zukunftsschmiede Gotha, Langensalzaer Straße 14, statt.