Am Klosterplatz in Gotha hat das Diakoniewerk seinen Sitz auch mit der Freiwilligenagentur und Teilhabeberatung. (Archiv)

Gesprächsrunde für Ehrenamtliche bei der Freiwilligenagentur in Gotha

Gotha. Es soll die Möglichkeit geben, sich in einer kleinen Gruppe über Erfahrungen auszutauschen, praktische Tipps weiterzugeben und Wege zur Entlastung zu besprechen.

Zu einer Gesprächsrunde lädt die Freiwilligenagentur Ehrenamtliche ein, wie es in einer Mitteilung heißt. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Ehrenamtliche, die sich Austausch wünschen. Die Veranstaltung findet Dienstag, 19. September, 16 bis 17.30 Uhr, im Beratungszentrum der Diakonie am Klosterplatz 6 statt.

Hierbei solle es die Möglichkeit geben, sich in einer kleinen Gruppe über Erfahrungen auszutauschen, praktische Tipps weiterzugeben und Wege zur Entlastung zu besprechen. Begleitet werden die Ehrenamtlichen von einer Supervisorin, die die Gespräche moderiert und der Gruppe Impulse gibt.

Anmeldung bis zum 18. September, E-Mail: ehrenamtlich@diakonie-gotha.de, Telefon: 03621/305819