Der Arzt und Forscher Werner Schunk lebt in Gotha.

Gesunde Ernährung für das Gehirn

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts wusste niemand, dass das Gehirn einen eigenen Stoffwechsel hat. Mit den Nahrungsmitteln werden Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße als Grundbausteine aufgenommen und in Körperenergie umgesetzt. Dabei benötigt unser Gehirn allein 20 Prozent der Körperenergie, den höchsten Anteil aller Organe.

Die Erforschung des Gehirnstoffwechsels begann mit der Entdeckung des Dopamins durch A. Carlson in Schweden im Jahr 1958. Schrittweise wurden die Stoffwechselvorgänge erforscht, bei denen ganz spezifische Botenstoffe gebildet werden. Man nennt sie Neurotransmitter, die unseren Körper, insbesondere unsere Empfindungen und Nerven steuern wie das Serotonin für unser Glücksempfinden, das Dopamin für die Befriedigung, die Endorphine als Schmerzkiller, das Oxytocin als das Liebeshormon, das Melatonin als das Hormon des Schlafrhythmus und eine Vielzahl mehr. Bei Mangel oder Überschuss können typische Krankheiten auftreten, so bei Dopaminmangel die Parkinsonsche Krankheit. Das brachte neue Wege der Erkenntnis vieler Nerven- und Hirnerkrankungen und deren gezielter Therapie. Daran konnte ich selbst aktiv forschend teilnehmen.

Der besondere Stoffwechsel des Gehirns braucht für seine 100 Milliarden Nervenzellen, die jeder Mensch besitzt, eine besondere Ernährung. Wir kommen dem uralten Traum der Menschheit näher: „Alt werden bei geistiger und körperlicher Frische.“ Nur müssen wir das Richtige dafür tun. Gibt es eine spezielle Ernährung für unser Gehirn? Grundsätzlich kann eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Getreide, Fisch, ein gemäßigter Genuss von Milchprodukten, Alkohol (möglichst Rotwein) sowie geringer Fleischverzehr für den ganzen Körper positiv wirken. Viel Sauerstoff durch Bewegung an frischer Luft lässt die Stoffwechselvorgänge optimal ablaufen. Wichtig ist auch, dass mehr pflanzliche als tierische Fette verwendet werden sollten. Dies entspricht der mediterranen Ernährung. Menschen in Mittelmeerländern haben ein geringeres Risiko etwa an Demenz zu erkranken.